Надаль выиграл 18-й «Шлем» и 12-й «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль (2), в финале «Ролан Гаррос» обыгравший Доминика Тима (4) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1, выиграл 18-й титул «Большого шлема» и 12-й – в Париже.
23 wins in a row at Roland-Garros…@RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem.— Roland-Garros (@rolandgarros) 9 июня 2019 г.
🎾 https://t.co/uLebPf6COb#RG19 pic.twitter.com/yEoAq1ghdE
33-летний испанец стал первым игроком, бравшим одиночный титул на одном турнире «Большого шлема» 12 раз. Ранее он делил рекорд с австралийкой Маргарет Корт – 11-кратной чемпионкой Australian Open 1960-70-х.
В истории тенниса всего четыре теннисиста и шесть теннисисток имеют больше титулов на всех «Шлемах», чем Надаль на «Ролан Гаррос».
По общему количеству «Шлемов» Надаль сохраняет второе место вслед за Роджером Федерером (20 титулов) и впервые сократил отставание от 37-летнего швейцарца до двух титулов (третьим идет Новак Джокович с 15).
Sports.ru провел онлайн финала здесь.
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