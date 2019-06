Надаль выиграл 18-й «Шлем» и 12-й «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль (2), в финале «Ролан Гаррос» обыгравший Доминика Тима (4) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1, выиграл 18-й титул «Большого шлема» и 12-й – в Париже.

23 wins in a row at Roland-Garros…@RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem.



