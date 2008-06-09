Надаль выиграл 18-й «Шлем» и 12-й «Ролан Гаррос»

Рафаэль Надаль (2), в финале «Ролан Гаррос» обыгравший Доминика Тима (4) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1, выиграл 18-й титул «Большого шлема» и 12-й – в Париже.

33-летний испанец стал первым игроком, бравшим одиночный титул на одном турнире «Большого шлема» 12 раз. Ранее он делил рекорд с австралийкой Маргарет Корт – 11-кратной чемпионкой Australian Open 1960-70-х.

В истории тенниса всего четыре теннисиста и шесть теннисисток имеют больше титулов на всех «Шлемах», чем Надаль на «Ролан Гаррос».

По общему количеству «Шлемов» Надаль сохраняет второе место вслед за Роджером Федерером (20 титулов) и впервые сократил отставание от 37-летнего швейцарца до двух титулов (третьим идет Новак Джокович с 15).

Sports.ru провел онлайн финала здесь.

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