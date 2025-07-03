Чилич после победы над Дрэйпером: «Дети – одна из причин, почему я сохранял такую страсть. Беготня за ними держит меня в форме»

Марин Чилич поделился эмоциями от победы над Джеком Дрэйпером.

Он обыграл четвертую ракетку мира 6:4, 6:3, 1:6, 6:4 и вышел в третий круг.

– Эмоции невероятные. Два года назад я был в совсем другом месте – словами не описать. Путь был долгим и непростым, но я никогда не терял надежду. Возвращение на топ-уровень на этом этапе карьеры, перед этой публикой, против Джека – огромный вызов. Спасибо зрителям за отличный прием.

– Ваши дети, которые не помнят вас играющим здесь, теперь видят вас на корте. Что это для вас значит?

– Точно. Дети – одна из причин, почему я сохранял такую страсть (улыбается) . Беготня за ними держит меня в форме (смеется) . Их присутствие здесь – огромная поддержка: они болеют, машут кулаками. Очень рад, что мы наслаждаемся этим вместе, – сказал Чилич в интервью на корте.