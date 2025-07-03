Чилич в матче с Дрэйпером впервые с «Ролан Гаррос»-2022 обыграл соперника из топ-5

Марин Чилич обыграл Джека Дрэйпера во 2-м круге «Уимблдона» – 6:4, 6:3, 1:6, 6:4.

Хорват впервые с «Ролан Гаррос»-2022 победил соперника из топ-5. В целом в матчах с пятеркой его баланс теперь составляет 13:66.

Также Чилич впервые с US Open-2022 вышел в третий круг «Большого шлема».

За выход во вторую неделю финалист-2018 сыграет с Хауме Муньяром.