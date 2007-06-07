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Надаль впервые с 2014-го обыграл Федерера и в 12-й раз вышел в финал «Ролан Гаррос»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Теннис

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос» обыграл Роджера Федерера – 6:3, 6:4, 6:2. Испанец довел счет личных встреч с Федерером до 24:15.

Этой победой Надаль прервал серию из пяти поражений от швейцарца (все на харде) и обыграл его впервые с 2014 года (когда они встретились в полуфинале Australian Open).

За счет этой победы Надаль в 26-й раз вышел в финал турнира «Большого шлема» и в 12-й раз сделал это на «Ролан Гаррос». В Париже он никогда не проигрывал в финалах.

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