  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • 192-я ракетка мира Холмгрен отыграл тройной матчбол у Махача и впервые вышел в третий круг «Большого шлема»
1

192-я ракетка мира Холмгрен отыграл тройной матчбол у Махача и впервые вышел в третий круг «Большого шлема»

23-я ракетка мира Томаш Махач выбыл во втором круге «Уимблдона».

Он за 4,5 часа проиграл 192-й ракетке мира Августу Холмгрену – 6:7(5), 7:6(8), 7:6(5), 5:7, 6:7(5-10).

Датчанин отыграл тройной матчбол на подаче при счете 4:5 в четвертом сете.

Холмгрен впервые прошел два круга на турнире «Большого шлема». До этого турнира у него не было побед на «Шлемах».

За выход во вторую неделю 27-летний датчанин сыграет с Алексом де Минауром.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАвгуст Холмгрен
logoТомаш Махач
logoУимблдон
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Уимблдон. М. Андреева, Александрова, Самсонова, Рыбакина, Швентек, Крейчикова, Касаткина вышли в 3-й круг, Калинская, В. Кудерметова, Захарова выбыли
3896 минут назад
Синнер 17-й раз вышел в третий круг «Большого шлема»
316 минут назад
Уимблдон. Синнер борется с Вукичем, Джокович, Димитров, де Минаур, Меньшик, Коболли вышли в 3-й круг, Дрэйпер, Пол, Махач выбыли
237сегодня, 18:30Live
Швентек после выхода в третий круг «Уимблдона»: «Неделя в Бад-Хомбурге позитивно сказалась на моей уверенности»
143 минуты назад
Чилич в матче с Дрэйпером впервые с «Ролан Гаррос»-2022 обыграл соперника из топ-5
10сегодня, 18:45
Андреева и Шнайдер победили на старте парного «Уимблдона»
3сегодня, 17:55
Рыбакина о вылете топ-игроков с «Уимблдона»: «Травяной сезон короткий, не всем удается быстро адаптироваться»
2сегодня, 17:04
Александрова 11-й раз вышла в третий круг «Большого шлема», Самсонова – восьмой
1сегодня, 16:45
Джокович о том, что в 19-й раз вышел в 3-й круг «Уимблдона»: «Это значит, что я уже давно в теннисе – почти столько же, сколько лет Синнеру и Алькарасу»
8сегодня, 15:51
Рыбакина пятый год подряд вышла в третий круг «Уимблдона»
2сегодня, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото