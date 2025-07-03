192-я ракетка мира Холмгрен отыграл тройной матчбол у Махача и впервые вышел в третий круг «Большого шлема»
23-я ракетка мира Томаш Махач выбыл во втором круге «Уимблдона».
Он за 4,5 часа проиграл 192-й ракетке мира Августу Холмгрену – 6:7(5), 7:6(8), 7:6(5), 5:7, 6:7(5-10).
Датчанин отыграл тройной матчбол на подаче при счете 4:5 в четвертом сете.
Холмгрен впервые прошел два круга на турнире «Большого шлема». До этого турнира у него не было побед на «Шлемах».
За выход во вторую неделю 27-летний датчанин сыграет с Алексом де Минауром.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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