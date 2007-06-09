Финал «Ролан Гаррос» Надаль – Тим начнется не ранее 16:00 по Москве

В финале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет за 12-й титул на турнире, а Доминик Тим – за первый «Большой шлем».
В личном противостоянии 33-летний испанец ведет 8-4, но все свои четыре победы 25-летний австриец одержал на грунте – покрытии, на котором Надаль считается лучшим в истории.
На Открытом чемпионате Франции теннисисты встретятся в четвертый раз, и за все предыдущие Тим не взял ни партии.
Сетка турнира здесь.
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Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
- Дата проведения
- 9 июня, 16.00
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