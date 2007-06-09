Реклама 18+
Реклама 18+

Финал «Ролан Гаррос» Надаль – Тим начнется не ранее 16:00 по Москве

Теги Рафаэль Надаль Ролан Гаррос ATP Доминик Тим Теннис

В финале «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль сыграет за 12-й титул на турнире, а Доминик Тим – за первый «Большой шлем».

В личном противостоянии 33-летний испанец ведет 8-4, но все свои четыре победы 25-летний австриец одержал на грунте – покрытии, на котором Надаль считается лучшим в истории.

На Открытом чемпионате Франции теннисисты встретятся в четвертый раз, и за все предыдущие Тим не взял ни партии. 

Сетка турнира здесь.

К сожалению, новые виджеты со статистикой пока не работают в приложениях Sports.ru.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Доминик Тим (Австрия) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
9 июня, 16.00
Онлайн матча

Видео, фото, новости, расписание матчей «Ролан Гаррос» – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться