Джокович о психологических проблемах Зверева: «Я ему сочувствую – тема ментального здоровья в теннисе раньше не поднималась, но заслуживает внимания»

Новак Джокович прокомментировал психологические проблемы Александра Зверева.

Ранее третья ракетка мира после вылета в первом круге «Уимблдона» заявил , что ощущает одиночество и пустоту, а также думает о терапии.

«У нас с Сашей отличные отношения, мне он очень нравится как человек. Мы часто обсуждаем теннис и разные жизненные темы, включая технические моменты. Мы общались после тренировок на «Уимблдоне» – он спрашивал, я делился. Он знает, что может ко мне обратиться. Понимаю, что он переживает, – сам не раз сталкивался с пустотой, отсутствием радости от игры или неудовлетворенностью результатами.

Это часть пути – нельзя всегда быть на пике. Он много играл в этом году – возможно, перегружен турнирами и нуждается в перерыве для восстановления. Решение за ним и его семьей. Я ему сочувствую – тема ментального здоровья в теннисе раньше не поднималась, но заслуживает внимания. Уважаю тех, кто решается об этом говорить. Желаю ему всего наилучшего, и если понадоблюсь, я рядом», – сказал Джокович на пресс-конференции.

Зверев в яме – на корте ему одиноко, в жизни ничего не радует