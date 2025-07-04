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Дрэйпер после матча с Чиличем: «Наверное, одно из самых тяжелых поражений. Дело не в давлении или ожиданиях – я просто сыграл недостаточно хорошо»

Джек Дрэйпер прокомментировал поражение от Марина Чилича на «Уимблдоне».

Он уступил хорвату со счетом 4:6, 3:6, 6:1, 4:6.

– Очень расстроен. Это, наверное, одно из самых тяжелых поражений. Чилич от начала и до конца провел невероятный матч, не сбавлял темп. Он заслужил победу, но это все равно неприятно.

– Как роль британской надежды и все эти ожидания повлияли на вас?

– Думаю, достижения Энди, дважды выигрывавшего «Уимблдон», просто невероятны. Но дело не в давлении или ожиданиях – я просто сегодня сыграл недостаточно хорошо. Проиграл более сильному теннисисту. Не выходил на корт с мыслями о давлении, хотя вы часто об этом говорите. Главная причина – я не сыграл на должном уровне, провалился.

– Как оцениваете свое выступление на траве в этом сезоне?

– Очень разочарован. В Queen’s Club чувствовал себя не очень – не понимаю, как дотянул до полуфинала и мог выйти в финал. На траве в этом году было тяжело, хотя на харде и грунте я чувствовал себя уверенно, спадов не было. Как только перешел на траву, ощутил разницу. Надо учитывать это в контексте следующего года, чтобы я мог прибавить. Этот матч точно выявил мои недостатки, особенно с таким травяным специалистом, – сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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