Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом РГ почти за 50 лет и может сыграть с Вавринкой: «В прошлый раз он обыграл меня тут своими ужасными шортами»

Чемпион «Ролан Гаррос»-2009 Роджер Федерер, в воскресенье обыгравший Леонардо Майера 6:2, 6:3, 6:3, вышел в 12-й четвертьфинал турнира и первый с 2015-го, когда выступал там последний раз.

A good day at the office.@RogerFederer defeats Mayer in straight sets to reach his 54th career Grand Slam Quarterfinal. #RG19 pic.twitter.com/DNUVfPRLtW