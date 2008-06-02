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Федерер стал самым возрастным четвертьфиналистом РГ почти за 50 лет и может сыграть с Вавринкой: «В прошлый раз он обыграл меня тут своими ужасными шортами»

Теги Роджер Федерер видео Ролан Гаррос ATP Стэн Вавринка рекорды Леонардо Майер статистика стиль Теннис

Чемпион «Ролан Гаррос»-2009 Роджер Федерер, в воскресенье обыгравший Леонардо Майера 6:2, 6:3, 6:3, вышел в 12-й четвертьфинал турнира и первый с 2015-го, когда выступал там последний раз.

37-летний швейцарец, за четыре матча не проигравший в Париже ни сета, вышел в 54-й четвертьфинал «Большого шлема» и повторил рекорд Крис Эверт. Он стал самым возрастным четвертьфиналистом турниров серии с 1991-го (39-летний Джимми Коннорс на US Open), «Ролан Гаррос» – с 1971-го (39-летний Иштван Гуйяш).

За выход в свой первый за семь лет полуфинал «Ролан Гаррос» Федерер сыграет со Стефаносом Циципасом или Стэном Вавринкой, которому проиграл в свое прошлое выступление в Париже, о чем сегодня в послематчевом интервью на корте сказал: «У меня плохие воспоминания о прошлой встрече со Стэном тут. Он меня обыграл в трех сетах своими ужасными шортами».

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