45-летняя Винус станет самой возрастной участницей US Open c 1981-го

Винус Уильямс – самая возрастная участница US Open c 1981-го.

45-летняя американка получила wild card в основную сетку. Она стала чемпионкой этого турнира в 2000-м и 2001-м. Последний раз она играла на US Open в 2023-м, проходила дальше первого круга – в 2019-м.

Винус стала самой возрастной участницей в одиночке с 1981-го года, когда на этом турнире сыграла 47-летняя Рене Ричардс.