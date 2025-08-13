0

Винус, Гарсия, Басаваредди получили wild card на US Open

45-летняя Винус Уильямс получила wild card на US Open.

Помимо нее в женской сетке его получили Каролин Гарсия, завершающая карьеру в этом сезоне, Клерви Нгуен, Джульета Пареха, Кэтрин Макнелли, Валери Глозман, Алисса Ан и Талия Гибсон.

В мужской сетке по wild card сыграют Нишеш Басаваредди, Брэндон Холт, Тристан Буайе, Эмилио Нава, Стефан Достанич, Дарвин Бланч, Валентин Руайе, Тристан Шулкэйт.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ESPN
