Винус, Гарсия, Басаваредди получили wild card на US Open
45-летняя Винус Уильямс получила wild card на US Open.
Помимо нее в женской сетке его получили Каролин Гарсия, завершающая карьеру в этом сезоне, Клерви Нгуен, Джульета Пареха, Кэтрин Макнелли, Валери Глозман, Алисса Ан и Талия Гибсон.
В мужской сетке по wild card сыграют Нишеш Басаваредди, Брэндон Холт, Тристан Буайе, Эмилио Нава, Стефан Достанич, Дарвин Бланч, Валентин Руайе, Тристан Шулкэйт.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ESPN
