Федерер первым в истории сыграл 400 одиночных матчей на «Больших шлемах»

37-летний Роджер Федерер сейчас проводит третий круг «Ролан Гаррос» против Каспера Рууда. Для швейцарца это 400-й матч на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

20-кратный чемпион «Шлемов» – первый человек в истории тенниса, преодолевший этот рубеж. До него в одиночке никто столько не играл на «Шлемах» ни в мужском, ни в женском турах.

Свой первый матч на ТБШ Федерер сыграл почти ровно 20 лет назад – 25 мая 1999 года. На «Ролан Гаррос» он проиграл Патрику Рафтеру в четырех сетах.