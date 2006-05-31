Федерер первым в истории сыграл 400 одиночных матчей на «Больших шлемах»

37-летний Роджер Федерер сейчас проводит третий круг «Ролан Гаррос» против Каспера Рууда. Для швейцарца это 400-й матч на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.
20-кратный чемпион «Шлемов» – первый человек в истории тенниса, преодолевший этот рубеж. До него в одиночке никто столько не играл на «Шлемах» ни в мужском, ни в женском турах.
Свой первый матч на ТБШ Федерер сыграл почти ровно 20 лет назад – 25 мая 1999 года. На «Ролан Гаррос» он проиграл Патрику Рафтеру в четырех сетах.
И останавливаться не собирается 🤟 https://t.co/lUv0bYQBCo pic.twitter.com/T1KFcycbjB— Теннис (@sports_tennis) 31 мая 2019 г.