Тим отыграл у Федерера 2 матчбола, обыграл его 2-й раз подряд и вышел в полуфинал Мадрида 3-й год подряд

Финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим, в пятницу в Мадриде обыгравший Роджера Федерера 3:6, 7:6, 6:4, на тай-брейке отыграл два матчбола и обыграл 37-летнего швейцарца второй раз подряд (также в финале Индиан-Уэллс в начале весны).

25-летний австриец, после Индиан-Уэллс победивший и в Барселоне, отыграл матчболы при 7:8 и 9:10 на тай-брейке, прежде чем выиграть его 13:11. В решающем сете Тим первым сделал брейк – в третьем гейме (с девятого брейк-пойнта), – в восьмом его отдал, но в девятом сделал решающий.

В полуфинале Тим, выигравший восьмой матч подряд, встретится с Новаком Джоковичем, которому по личным встречам уступает 2-5, но выиграл две последние (обе – на грунте).