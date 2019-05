Тим отыграл у Федерера 2 матчбола, обыграл его 2-й раз подряд и вышел в полуфинал Мадрида 3-й год подряд

Финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим, в пятницу в Мадриде обыгравший Роджера Федерера 3:6, 7:6, 6:4, на тай-брейке отыграл два матчбола и обыграл 37-летнего швейцарца второй раз подряд (также в финале Индиан-Уэллс в начале весны).

