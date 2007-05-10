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    Тим отыграл у Федерера 2 матчбола, обыграл его 2-й раз подряд и вышел в полуфинал Мадрида 3-й год подряд

    Теги Роджер Федерер видео ATP Mutua Madrid Open Доминик Тим Теннис

    Финалист «Ролан Гаррос» Доминик Тим, в пятницу в Мадриде обыгравший Роджера Федерера 3:6, 7:6, 6:4, на тай-брейке отыграл два матчбола и обыграл 37-летнего швейцарца второй раз подряд (также в финале Индиан-Уэллс в начале весны).

    25-летний австриец, после Индиан-Уэллс победивший и в Барселоне, отыграл матчболы при 7:8 и 9:10 на тай-брейке, прежде чем выиграть его 13:11. В решающем сете Тим первым сделал брейк – в третьем гейме (с девятого брейк-пойнта), – в восьмом его отдал, но в девятом сделал решающий.

    В полуфинале Тим, выигравший восьмой матч подряд, встретится с Новаком Джоковичем, которому по личным встречам уступает 2-5, но выиграл две последние (обе – на грунте).

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