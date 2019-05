Федерер отыграл 2 матчбола у Монфиса и стал 2-м игроком в истории с 1200 победами

20-кратный чемпион «Шлемов» Роджер Федерер, в 1/8 финала мадридского «Мастерса» обыгравший Гаэля Монфиса 6:0, 4:6, 7:6, одержал 1200-ю победу в карьере, став вторым игроком в истории, перешедшим эту отметку. Его опережает только Джимми Коннорс с 1274 победами.

The moment @rogerfederer won his 1,200th ATP Tour match!



The Swiss saved two match points on his way to a thrilling victory 👏#MMOpen 🇪🇸 pic.twitter.com/lKferTo4lv