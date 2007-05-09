Федерер отыграл 2 матчбола у Монфиса и стал 2-м игроком в истории с 1200 победами

20-кратный чемпион «Шлемов» Роджер Федерер, в 1/8 финала мадридского «Мастерса» обыгравший Гаэля Монфиса 6:0, 4:6, 7:6, одержал 1200-ю победу в карьере, став вторым игроком в истории, перешедшим эту отметку. Его опережает только Джимми Коннорс с 1274 победами.

The moment @rogerfederer won his 1,200th ATP Tour match!



The Swiss saved two match points on his way to a thrilling victory 👏#MMOpen 🇪🇸 pic.twitter.com/lKferTo4lv — Tennis TV (@TennisTV) 9 мая 2019 г.

37-летний швейцарец, выступающий в Мадриде впервые с 2015-го (на грунте – с 2016-го), подавая при 5:6, отыграл два матчбола. В третьем сете он вышел к сетке 26 раз (22 – успешно) против девяти в первых двух. Федерер в 18-й раз одержал победу в матче, где у его соперников были матчболы, и выиграл шестой из шести, в котором брал сет 6:0.

32-летний француз в решающем сете вел 3:0, прежде чем отдать брейк, допустив в своем гейме три последовательные невынужденные ошибки, в том числе две двойные подряд.

В четвертьфинале Федерер – трехкратный чемпион Мадрида – сыграет с Домиником Тимом, которому в начале весны проиграл финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Федерер вернулся на грунт. Он не играл на нем после самого тяжелого периода в карьере