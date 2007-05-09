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    Федерер отыграл 2 матчбола у Монфиса и стал 2-м игроком в истории с 1200 победами

    Теги Роджер Федерер Гаэль Монфис видео ATP Mutua Madrid Open Теннис

    20-кратный чемпион «Шлемов» Роджер Федерер, в 1/8 финала мадридского «Мастерса» обыгравший Гаэля Монфиса 6:0, 4:6, 7:6, одержал 1200-ю победу в карьере, став вторым игроком в истории, перешедшим эту отметку. Его опережает только Джимми Коннорс с 1274 победами.

    37-летний швейцарец, выступающий в Мадриде впервые с 2015-го (на грунте – с 2016-го), подавая при 5:6, отыграл два матчбола. В третьем сете он вышел к сетке 26 раз (22 – успешно) против девяти в первых двух. Федерер в 18-й раз одержал победу в матче, где у его соперников были матчболы, и выиграл шестой из шести, в котором брал сет 6:0.

    32-летний француз в решающем сете вел 3:0, прежде чем отдать брейк, допустив в своем гейме три последовательные невынужденные ошибки, в том числе две двойные подряд.

    В четвертьфинале Федерер – трехкратный чемпион Мадрида – сыграет с Домиником Тимом, которому в начале весны проиграл финал «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    Федерер вернулся на грунт. Он не играл на нем после самого тяжелого периода в карьере

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