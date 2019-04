Осака сама размела корт после тренировки в Штутгарте, отказавшись от помощи сотрудника турнира

Первая ракетка мира Наоми Осака в понедельник в Штутгарте после утренней тренировки сама размела корт для следующей группы игроков, несмотря на предложение сотрудника турнира сделать это.

Чемпионка Australian Open немного задержала свою тренировку и закончила, когда игроки уже пришли.

«Нанеся последний удар, она сразу метнулась за волокушей, чтобы размести корт самой», – написала сотрудница WTA Кортни Нгуен.

After her morning practice @PorscheTennis, Naomi Osaka drags the court for the next group. Court attendant tried to take over but she politely insisted to do it herself. pic.twitter.com/MhKAxRMFej