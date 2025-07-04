Синнер о Джоковиче: «Он точно главный человек, на которого я равняюсь»

Янник Синнер сравнил себя с Новаком Джоковичем.

– Несколько недель назад вы говорили, что вас часто сравнивают с Новаком. Вы сказали, что в вашей игре есть кое-что похожее и кое-что отличающееся. Могли бы объяснить, в чем это проявляется на траве?

– Сложно сказать, потому что я все-таки считаю, что мы разные игроки. У нас есть пара сходств в том, как мы бьем по мячу справа и слева. Мне кажется, он сильно прибавил на подаче. Например, сегодня он подавал невероятно. Я смотрел матч.

В плане передвижения по корту на траве он намного увереннее. Но это в том числе и опыт, которого у него его больше, чем у меня. Он больше варьирует игру. Я, возможно, бью по мячу чуть быстрее. Но в то же время я тоже довольно стабилен, как и он. Так что какие-то схожие моменты есть.

Думаю, он дал мне много информации, благодаря которой я приблизился к его игре, но в своем стиле. Я всегда стараюсь смотреть на отдельных игроков, что у них можно взять, посмотреть, работает ли это у меня. Он точно главный человек, на которого я равняюсь и стараюсь перенимать у него некоторые вещи, – рассказал первая ракетка мира на пресс-конференции после выхода в третий круг «Уимблдона».