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Кириос снова присутствует на матче Осаки на «Уимблдоне»

Ник Кириос пришел на матч Наоми Осаки на «Уимблдоне».

Кириос находится в ее ложе. Японка в третьем круге играет с Анастасией Павлюченковой.

Австралиец – клиент спортивного агентства Осаки Evolve. Они также заявлены в миксте на US Open.

Австралиец также ранее присутствовал в боксе Осаки на «Уимблдоне». После матча она рассказала, что не знала об этом.

Опубликовано: Алёна Майорова
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