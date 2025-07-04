Кириос снова присутствует на матче Осаки на «Уимблдоне»

Ник Кириос пришел на матч Наоми Осаки на «Уимблдоне».

Кириос находится в ее ложе. Японка в третьем круге играет с Анастасией Павлюченковой.

Австралиец – клиент спортивного агентства Осаки Evolve. Они также заявлены в миксте на US Open.

Австралиец также ранее присутствовал в боксе Осаки на «Уимблдоне». После матча она рассказала , что не знала об этом.