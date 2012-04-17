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    Салах, Леброн, Осака, Семеня, Вудс и Морган вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

    Теги Ливерпуль Леброн Джеймс Лейкерс премьер-лига Англия НБА Тайгер Вудс сборная США жен Сборная Египта по футболу Кастер Семеня Мохамед Салах Алекс Морган Наоми Осака Теннис

    Журнал Time опубликовал ежегодный список 100 самых влиятельных людей мира. В него вошли шесть спортсменов.

    • Египетский футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    «Мо – кумир египтян, скаузеров и мусульман по всему миру, но он остается скромным, вдумчивым и веселым человеком, который воспринимает все это не слишком серьезно», – написал про него телеведущий Джон Оливер.

    • Баскетболист Леброн Джеймс.

    «Он оправдал восхищение многих миллионов молодых людей за счет свой способности оправдывать невероятные ожидания на баскетбольной площадке, успехов в бизнесе, Голливуде и медиа и новой школы для малоимущих детей в родном городе», – написал бизнесмен Уоррен Баффет.

    • Первая ракетка мира Наоми Осака.

    «Никто не представляет наше глобализованное, мультикультурное будущее лучше честной, вежливой, самоуничижительной теннисистки, которая может выигрывать еще много лет», – описала ее влияние экс-первая ракетка мира Крис Эверт.

    • Гольфист Тайгер Вудс, на прошлой неделе выигравший первый «Мастерс» за 14 лет.

    «Последние несколько лет Тайгер усиленно восстанавливался после операций и вернулся на топ-уровень. Пока эксперты сомневались в том, что он еще что-то выиграет, он неустанно работал. Мы не всегда ценим терпение. Тайгер провел бесчисленные часы в тренажером зале и на поле, у него была конкретная цель», – написал певец Джастин Тимберлейк.

    • Футболистка Алекс Морган.

    «Как мать 12-летних девочек я прекрасно понимаю влияние Алекс на новое поколение. Ее стремление быть положительным примером уникально, и я невероятно рада, что будущее нашего в спорта в таких хороших руках», – написала олимпийская чемпионка по футболу Миа Хэмм.

    • Бегунья Кастер Семеня.

    «Она научила нас, что пол не всегда двоичен, и заставила сомневаться в справедливости распределения общественных благ, исходя из классификации «мужского» и «женского». Ее невероятно сложный случай имеет политический характер. Но как бы все ни завершилось, Семеня уже внесла исторический вклад в наше понимание биологического пола», – написал двукратный олимпийский чемпион Эдвин Мозес.

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