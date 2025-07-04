Осака 12-й раз подряд не смогла выйти во вторую неделю «Большого шлема»

Наоми Осака не смогла выйти в четвертый круг «Уимблдона».

Японка проиграла Анастасии Павлюченковой – 6:3, 4:6, 4:6.

Осака четыре раза играла на «Уимблдоне» – в 2017-2019 годах, а также в прошлом сезоне. Ее лучший результат – третий круг в 2017-м и 2018-м.

На «Больших шлемах» экс-первая ракетка мира не доходила хотя бы до четвертого круга с Australian Open-2021, где стала чемпионкой. Вообще Осака, у которой четыре титула «Шлемов», шесть раз выходила во вторую неделю – и только на харде.