Павлюченкова вышла во вторую неделю «Уимблдона» впервые с 2016-го

Анастасия Павлюченкова вышла во вторую неделю на втором «Большом шлеме» в сезоне.

Россиянка в третьем круге «Уимблдона» обыграла Наоми Осаку – 3:6, 6:4, 6:4.

Ранее Павлюченкова только один раз доходила до четвертого круга этого турнира – в 2016-м. Тогда она остановилась в четвертьфинале, проиграв Серене Уильямс.

В этом сезоне россиянка уже играла на второй неделе на «Большом шлеме» – на Australian Open она также дошла до четвертьфинала.

За выход в четвертьфинал «Уимблдона» россиянка сыграет с Диан Парри или Сонай Картал.