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Стфеанос Циципас: «Разрыва, который раньше был между топами и остальными, сейчас почти нет»

Стефанос Циципас считает, что сейчас уровень игроков в ATP-туре стал выше.

«Я не был в туре десять лет назад, поэтому не могу сказать, каково было быть в топе тогда. Но по первым впечатлениям мне кажется, что сейчас тур стал гораздо сложнее.

Сейчас больше игроков, которые могут победить соперника из топ-10. Намного больше игроков конкурируют между собой. В этом смысле держаться в топ-30 стало труднее.

Сейчас, когда я играю в третьем или четвертом круге «Мастерса», то уровень там не такой, как когда я только начинал. Он выше. Уже на ранних стадиях ты встречаешь соперников, которых раньше там не было.

Количество игроков, способных конкурировать с топами, стало больше. Того разрыва, который раньше был между топами и остальными, сейчас почти нет.

Одна из причин в том, что теннис дошел до такой точки, где физическая подготовка игроков выросла очень сильно. Появился доступ к технологиям, к вещам, которые реально помогают игрокам. На мой взгляд, сегодня больше хороших тренеров, чем раньше.

Есть много сильных теннисных программ. Посмотрите хотя бы на то, что сделала Италия за последние пару лет. Они из федерации, которая особо не претендовала на успехи на «Больших шлемах», превратились в страну, у которой много игроков в топ-200 – и мужчин, и женщин.

Это показывает, что все за этим гонятся. И у многих теперь есть ресурсы, чтобы сделать все возможным».

Опубликовано: Алёна Майорова
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