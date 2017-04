Хачанов впервые обыграл теннисиста Топ-10

Российский №1 Карен Хачанов, в Барселоне одолевший бельгийца Давида Гоффена (5) 6:7, 6:3, 6:4, впервые в карьере обыграл соперника из Топ-10 и вышел в четвертьфинал испанского турнира.

За место в полуфинале 20-летний Хачанов, год назад выигравший в Барселоне четыре матча (квалификация и два круга основы), сыграет с победителем встречи Орасио Себальос – Бенуа Пэр (17).

Hey 🇷🇺 Karen Khachanov, how does it feel to get your first top-10 win? #bcnopenbs pic.twitter.com/J2EI6j4Xza