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    Хачанов впервые обыграл теннисиста Топ-10

    Теги ATP Давид Гоффен Barcelona Open BancSabadell Карен Хачанов

    Российский №1 Карен Хачанов, в Барселоне одолевший бельгийца Давида Гоффена (5) 6:7, 6:3, 6:4, впервые в карьере обыграл соперника из Топ-10 и вышел в четвертьфинал испанского турнира.

    За место в полуфинале 20-летний Хачанов, год назад выигравший в Барселоне четыре матча (квалификация и два круга основы), сыграет с победителем встречи Орасио Себальос – Бенуа Пэр (17).

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