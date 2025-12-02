Александр Большунов: «Для меня было странным увидеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге, и после – его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео»

Большунов: я не любитель пиариться, а кто-то ради этого готов сыграть роль.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что журналисты разожгли травлю после того, как он толкнул соперника.

Большунов после финиша полуфинала спринта на Кубке России в Кировске врезался в спину Александра Бакурова, тот упал на ограждение и получил травму ноги.

«Для меня было странным увидеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице, и после – его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео.

И также я был удивлен, когда после инцидента ко мне подбегают взрослые, дети сделать фото, которые разделяют со мной эту травлю, которую разожгли журналисты и все вокруг, кто очень сильно любит хайп. От Губерниева до Романова и Гореванова, от Легкова до Панжинского. За что им тоже большое спасибо.

А если честно, то любой конфликт решается с глазу на глаз. Что я бы и хотел сделать. Но эмоции с моей стороны и мат в мою сторону от Бакурова привели к толчку. И нам не дали ударить (видимо, должно быть уладить – Спортс’’) конфликт здесь и сейчас. А после, конечно, начался цирк с камерами.

И почему все сейчас хотят, чтобы это было сделано специально на камеры и под запись? Вот я не любитель пиариться и делать какие-то видео ради хайпа и пиара. А кто-то ради этого готов сыграть какую-то роль», – заявил Большунов в видеообращении.

