Александр Большунов: «Для меня было странным увидеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге, и после – его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео»
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что журналисты разожгли травлю после того, как он толкнул соперника.
Большунов после финиша полуфинала спринта на Кубке России в Кировске врезался в спину Александра Бакурова, тот упал на ограждение и получил травму ноги.
«Для меня было странным увидеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице, и после – его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео.
И также я был удивлен, когда после инцидента ко мне подбегают взрослые, дети сделать фото, которые разделяют со мной эту травлю, которую разожгли журналисты и все вокруг, кто очень сильно любит хайп. От Губерниева до Романова и Гореванова, от Легкова до Панжинского. За что им тоже большое спасибо.
А если честно, то любой конфликт решается с глазу на глаз. Что я бы и хотел сделать. Но эмоции с моей стороны и мат в мою сторону от Бакурова привели к толчку. И нам не дали ударить (видимо, должно быть уладить – Спортс’’) конфликт здесь и сейчас. А после, конечно, начался цирк с камерами.
И почему все сейчас хотят, чтобы это было сделано специально на камеры и под запись? Вот я не любитель пиариться и делать какие-то видео ради хайпа и пиара. А кто-то ради этого готов сыграть какую-то роль», – заявил Большунов в видеообращении.
