Лыжероллеры. Спринт на Дворцовой. Коростелев, Краснов, Бакуров, Непряева, Соболева, Кипяткова выступят в квалификации

6 июля на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет лыжероллерный спринт.

Лыжероллеры

«Спринт на Дворцовой»

Санкт-Петербург

Начало квалификации – 18:00 по московскому времени, начало финалов – 20:00 по московскому времени. Трансляция – здесь.

Старт-лист

Женщины

3. Виктория Лукашова

4. Дарья Непряева

5. Екатерина Булычева

6. Екатерина Кипяткова

7. Диана Соболева

47. Ольга Летучева

Мужчины

1. Арсений Власов

2. Андрей Парфенов

3. Александр Бакуров

7. Вячеслав Мамичев

9. Андрей Краснов

10. Савелий Коростелев

14. Сергей Волков

16. Петр Свиридов

20. Евгений Кудрявцев

93. Иван Жилинский