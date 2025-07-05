Лыжероллеры. Спринт на Дворцовой. Коростелев, Краснов, Бакуров, Непряева, Соболева, Кипяткова выступят в квалификации
6 июля на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет лыжероллерный спринт.
Лыжероллеры
«Спринт на Дворцовой»
Санкт-Петербург
Начало квалификации – 18:00 по московскому времени, начало финалов – 20:00 по московскому времени. Трансляция – здесь.
Старт-лист
Женщины
3. Виктория Лукашова
5. Екатерина Булычева
6. Екатерина Кипяткова
7. Диана Соболева
47. Ольга Летучева
Мужчины
1. Арсений Власов
3. Александр Бакуров
7. Вячеслав Мамичев
14. Сергей Волков
16. Петр Свиридов
93. Иван Жилинский
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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