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Лыжероллеры. Спринт на Дворцовой. Коростелев, Краснов, Бакуров, Непряева, Соболева, Кипяткова выступят в квалификации

6 июля на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет лыжероллерный спринт.

Лыжероллеры

«Спринт на Дворцовой»

Санкт-Петербург

Начало квалификации – 18:00 по московскому времени, начало финалов – 20:00 по московскому времени. Трансляцияздесь.  

Старт-лист

Женщины

3. Виктория Лукашова

4. Дарья Непряева

5. Екатерина Булычева

6. Екатерина Кипяткова

7. Диана Соболева

47. Ольга Летучева

Мужчины

1. Арсений Власов

2. Андрей Парфенов

3. Александр Бакуров

7. Вячеслав Мамичев

9. Андрей Краснов

10. Савелий Коростелев

14. Сергей Волков

16. Петр Свиридов

20. Евгений Кудрявцев

93. Иван Жилинский

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoДарья Непряева
logoАндрей Парфенов
logoСавелий Коростелев
logoАндрей Краснов
Евгений Кудрявцев
Диана Соболева
лыжероллеры
Ольга Летучева
Иван Жилинский
Спринт на Дворцовой
logoСергей Волков
Виктория Лукашова
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Екатерина Булычева
Вячеслав Мамичев
результаты
Александр Бакуров
logoсборная России (лыжные гонки)
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