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Елизавета Маслакова: «Остаюсь одной из немногих, кто ни разу не был на международных стартах. Я вообще за границу не выезжала»

Лыжница Елизавета Маслакова надеется попасть на Олимпиаду.

– Следующий сезон – олимпийский. Ты не скрываешь, что хочешь побывать на Играх, но не думаешь об этом так скоро, потому что еще нужно набраться опыта дома. Когда ты такое говоришь, делаешь это с легкостью?

– С легкостью, но позволяю думать, скажем так, потому что детская мечта внутри сидит. Я готова ждать и до следующей Олимпиады, и сколько угодно лет, но меня не отпускает мысль, что все может случиться в ближайшем будущем. Надежда теплится.

При этом я понимаю, что остаюсь одной из немногих, кто ни разу не был на международных стартах моего возраста. Я вообще за границу не выезжала. Волнительно становится от этого.

– Если поставим Олимпиаду за рамки, цель на новый сезон какая?

– Хочу, чтобы стабильности было больше. В прошедшем сезоне я была высоко в общем зачете. Мне хотелось бы, если не добавить, то остаться на той же позиции. Учитывая конкуренцию у нас, такой результат для меня дорогого стоит. Еще хочется подтянуть конек, – сказала Маслакова.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Sport24
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Елизавета Маслакова
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