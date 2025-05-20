Дмитрий Губерниев: «Вяльбе – тормоз нашего возвращения на международную арену. Она нерукопожатная, FIS с ней разговаривать не будет»

Губерниев назвал Вяльбе «тормозом возвращения лыжников на международную арену».

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что в повестке июньского конгресса Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS ) нет вопроса о возвращении российских спортсменов.

В свою очередь в FIS сообщили, что этот вопрос может быть рассмотрен.

«Во-первых, Елена Валерьевна вообще не в курсе того, что происходит. Она абсолютно не в теме, потому что она выпала из международной повестки. Нормальный человек из FIS с ней разговаривать не будет, потому что она нерукопожатная после всех своих слов.

Она сейчас вообще не спикер с точки зрения владения информацией, она не участвует ни в каких процессах и не может в них участвовать. Елена Валерьевна Вяльбе – тормоз нашего возвращения на международную арену как руководитель российских лыжных гонок. Это все понимают и у нас в стране, и в мире.

Елена Валерьевна будет посещать международные соревнования по лыжам только за деньги, купив билет на трибуны для болельщиков. Никто ей аккредитацию не даст.

Президент федерации помимо развития лыжных гонок в стране, которые она, к слову, не развивает, а только пледами спортсменов укрывает, должна представлять Россию за рубежом. А она никого представлять не может.

Вяльбе – унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Поэтому чем больше таких заявлений она будет делать, которые противоречат здравому смыслу и всему, что происходит, тем большему количеству людей будет понятно, что она уже абсолютно изжила себя в качестве руководителя ФЛГР», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

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