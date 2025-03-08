Савелий Коростелев: «Спасибо Сереге Устюгову, я бежал на его доисторической паре лыж»
Савелий Коростелев рассказал, что бежал командный спринт на лыжах Сергея Устюгова.
Сегодня Коростелев и Александр Большунов одержали победу в гонке на чемпионате России в Казани.
«Мне очень понравилась гонка. Были догонялки, а не кошки‑мышки. Мы отработали от начала и до конца, было зрелищно.
Спасибо Сереге Устюгову, я бежал на его доисторической паре, она года 2016–2017‑го», — сказал Коростелев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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