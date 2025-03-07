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Кристин Фоснес: «Была шокирована тем, как быстро Сундлинг меня догнала. Бежать этот этап было самой сложной задачей в моей жизни»

Норвежские лыжницы поддержали Кристин Фоснес после проигрыша в эстафете.

Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Тронхейме прошла женская эстафета. Фоснес бежала последний этап за Норвегию.

На старте четвертого этапа Швеция уступала Норвегии 37 секунд, но финишер шведской команды Йонна Сундлинг отыграла у Фоснес 22 секунды на первых 700 метрах, и они сравнялись. В итоге шведки взяли золото, норвежки – серебро.

«Я сосредоточилась на своем беге, но была немного шокирована тем, как быстро Йонна меня догнала. У меня были шансы на последнем этапе, но все пошло не совсем так, как я планировала.

То, с какой поддержкой меня встретили остальные девушки... Это значит для меня все. Я очень благодарна им за это», – сказала Фоснес и добавила, что выступление в эстафете стало для нее «самой сложной задачей в жизни».

«Бежать последний этап под таким давлением – это тяжело. Я сидела рядом с Кристин перед тем, как она должна была начать свой этап, и она просто дрожала. Это важный опыт для нее, она проявила себя отлично. Ей предстоит делать это еще много раз», – отметила восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген

«Мы искали тех, у кого есть нужные качества – как в плане выносливости, так и в финишном спурте. Кристин – настоящий боец, и она может справляться с этим. Мы все обсудили и поставили на нее с самого начала. Эстафета получилась захватывающей», – добавила Бьорген. 

«Я надеюсь, все увидели, насколько хороша была Кристин в заключительной части дистанции. Она бежала против лучшей лыжницы мира. Я невероятно горжусь Кристин. Мы взяли серебро, и мы не могли сделать ничего больше.

Да, мы действительно пытались выиграть золото, и это почти получилось. Кристин была великолепна. У нее был такой же темп, как у королевы лыж. Я невероятно довольна», – сказала Хайди Венг.

«Мы считаем, что это серебро так же ценно, как золото. Я так впечатлена Кристин, она почти никогда не бегала эстафеты за Норвегию, а тут выдала такой результат. Она почти догнала Йонну на финише. Немного потеряла на повороте, но нагнала на подъеме.

Мы поддерживали ее [Фоснес] вчера и сегодня, и мы знаем, что никто из нас не сможет обогнать Йонну на финише. Нашей задачей было создать отрыв, чтобы она могла стартовать с преимуществом.

Мы просто стояли и смотрели с открытыми ртами, как она держалась на своем этапе. У нее большой потенциал. Это финишер команды Норвегии в будущем», – отметила 14-кратная чемпионка мира Тереза Йохауг

«Я рада, что кто-то так думает. Буду тренироваться, чтобы стать лучше, а там посмотрим», – сказала Фоснес. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
logoсборная Норвегии жен
logoМарит Бьорген
logoчемпионат мира
logoсборная Швеции жен
logoТереза Йохауг
Кристин Фоснес
logoХайди Венг
logoЙонна Сундлинг
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