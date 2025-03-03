Норвежский журналист Харстад: «В коридорах FIS уже начались дискуссии о том, что делать в случае возвращения России. Шум за кулисами нарастает»

Норвежский журналист заявил, что в FIS обсуждают возможное возвращение россиян.

«Шум за кулисами нарастает. Недавно несколько российских лыжников посетили высокогорный тренировочный лагерь в Италии. Среди них и главная звезда — Александр Большунов .

А совсем недавно президент FIS Йохан Элиаш поддержал решение позволить россиянам участвовать в Олимпийских играх-2026 в качестве нейтральных спортсменов. Он отказался от интервью с Dagbladet во время чемпионата мира в Тронхейме, но его позиция не изменилась.

В коридорах FIS уже начались дискуссии о том, что делать в случае потенциального возвращения России», – сказал Томас Харстад.

«Российские лидеры делают все, что в их силах, для возвращения, несмотря на громкие заявления о том, что их внутренние соревнования достаточно сильны, и чемпионат мира им не нужен.

Но я верю, что спортсмены хотели бы переживать такие моменты, которые мы видим в Граносене. А еще – что призовые в швейцарских франках более привлекательны, чем в российских рублях», – приводит слова Харстада Чемпионат.com.

«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул