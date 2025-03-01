Анастасия Кулешова: «Ничего не знаем о допуске. Просто надеемся, что нас допустят до Олимпиады, и будем к ней готовиться»
Лыжница Анастасия Кулешова выразила надежду на допуск к Олимпийским играм.
По информации шведского издания SVT, Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов до квалификации к Играм-2026.
«Мы же не знаем ничего. Разговоры вообще не имеют никакого толка, это же просто разговоры. Просто надеемся, что нас допустят до Олимпиады, вот и все. И мы будем к ней готовиться», – сказала бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете Кулешова.
Зимняя Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет с 6 по 22 февраля следующего года.
Обрадовались, что МОК допустил наших к зимней Олимпиаде? Подождите
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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