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Маркус Крамер: «Мы должны разделять спорт и политику. Надеюсь, что российские лыжники смогут участвовать в Олимпийских играх»

Маркус Крамер заявил, что хочет возвращения российских лыжников на турниры.

Крамер был тренером сборной России по лыжным гонкам с 2015-го по 2022 год. Сейчас он работает в команде Италии.

– Похоже, у них есть небольшая возможность выступить на Олимпийских играх. Поэтому они стараются быть готовыми к этому.

Для меня есть большая разница между спортом и политикой. Я понимаю политическую сторону вопроса, но смотрю на это с точки зрения спорта. Мы должны разделять спорт и политику. Я надеюсь, что они смогут участвовать в Олимпийских играх.

– Так вы хотите, чтобы они вернулись?

– Да, конечно, – сказал Крамер изданию NRK.

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Опубликовано: Полина Лоцик
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoМаркус Крамер
logoОлимпиада-2026
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