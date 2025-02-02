Харальд Амундсен: «Я был заряжен на гонку, рад одержать победу. Было приятно увидеть, что я в хорошей форме»

Харальд Амундсен после победной гонки заявил, что вышел на старт «заряженным».

Норвежский лыжник выиграл коньковую «разделку» на 10 км на этапе Кубка мира в Конье. Последний раз он выступал на международных соревнованиях 1 января, после чего снялся с «Тур де Ски» из-за болезни.

«Это потрясающе. Я с нетерпением ждал этой гонки, особенно потому, что здесь [в Конье] такая приятная обстановка. Погода и трасса были отличными, условия соответствующие. Поэтому я был действительно заряжен на гонку и был рад одержать победу.

Сейчас я много тренировался. Вчерашний спринт выдался не столь хорошим, но сегодня было приятно увидеть, что я в хорошей форме. Это придает большую уверенность. Теперь остается лишь тренироваться перед Фалуном (где пройдет этап Кубка мира – Спортс’’) и чемпионатом мира (в Тронхейме)», – сказал Амундсен .

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 26 февраля по 9 марта.