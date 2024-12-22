Дарья Непряева: «Я была так рада, когда Наталья стартовала. Все кричали, с такой улыбкой провожали ее»
В субботу Дарья выиграла классическую «разделку» на 5 км на этапе ФосАгро Кубка России в Кирово‑Чепецке. Ее старшая сестра – олимпийская чемпионка Наталья Терентьева – вышла на старт впервые после рождения ребенка и заняла седьмое место.
– Я была так рада, когда Наталья стартовала, все кричали, с такой улыбкой провожали ее. Так рада, что она вышла на старт.
Когда бежала сама, об этом не думала. В первой части гонки никого из тренеров не было, непонятные движения какие‑то были, мне казалось, что спокойно иду, сейчас скажут, что секунд 10 проигрываю. А мне кричат, что иду лидером. И я подумала: раз лидером, надо работать до конца.
– Последний километр вы прошли медленнее, чем сестра.
– Это неудивительно. У нас большая разница в росте, я лучше бегу подъемы, Наташа лучше на равнинах. Мы с ней делали предстартовую работу здесь, она от меня уезжала на равнине. Я думала: «Господи, как я побегу?» – сказала Дарья Непряева.
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