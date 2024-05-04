Вероника Степанова – биатлонисткам: «Готовы на велах посоревноваться? Думаю, мастера спорта с моими ногами я выполню. А вы – не знаю»

Теги велошоссе лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) фото Вероника Степанова Гонка Легкова Лыжи

Вероника Степанова предложила биатлонисткам посоревноваться на велосипедах.

«Ну что, биатлонистки, вернулись с пляжей? Готовы на велах посоревноваться? Думаю, мастера спорта по велосипеду с моими ногами я выполню – даже на гравеле, не то что на шоссере. А вы – не знаю.

Наверное, потренироваться еще надо, если на Гонке Легкова я вам столько привожу 😈», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова.

23 февраля Степанова выиграла Гонку Легкова на 20 километров свободным стилем. Старт проходил с участием биатлонисток, лучшей из которых стала белоруска Анна Сола – она заняла седьмое место с отставанием в 1 минуту 33,3 секунды.

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1 комментарий
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А велосипеды будут отечественные или Спешелы, Скотты и Кэнонлейлы?
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