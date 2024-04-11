Елена Вяльбе: «У нас есть спортсменка, которая активно пользуется соцсетями. Она, безусловно, отвлекается и не всегда показывает результат, который от нее ждут»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Матч ТВ Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о популяризации лыжных гонок в медиа.

— В нашем виде спорта есть одна спортсменка, которая активно пользуется соцсетями. Все разделены на два лагеря. Кто‑то очень любит, что у нас есть такая спортсменка, которая все рассказывает, показывает. Другая часть людей считает, что ей надо больше заниматься именно спортом.

И она, безусловно, отвлекается и не всегда показывает тот результат, который от нее ждут.

— Привлекаете ли вы блогеров к раскрутке вашего вида спорта?

— Мы не привлекаем блогеров. У нашей федерации есть свои соцсети, их ведут специально обученные люди. Ни один из спортивных блогеров, которые работают на лыжных гонках, не является положительным. Все хотят найти проблему.

Когда начинают копаться в грязном белье, это неэтично, такого не должно быть. Культура у спортивного блогера где‑то в будущем. Завтра она еще точно не возникнет. Блогеры говорят, что никто не будет смотреть и читать про то, что лыжник Петров что‑то выиграл, — сказала Вяльбе в рамках форума «Мы вместе. Спорт».

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8 комментариев
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Интересно, о ком это она.. Прям теряюсь в догадках.
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"Чужие блогеры" не положительные, все хотят найти проблему (по словам Вяльбе).

А "специально обученные" проблемы скрывают, поэтому для Вяльбе они "положительные".
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+5
Ответ imironot
Интересно, о ком это она.. Прям теряюсь в догадках.
А что от неё ждут,чего она не добивается. Она видимо должна всех по 5 минут выигрывать.
+3
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У меня глаз начинается дёргаться, когда в ленте вижу Вяльбе
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По мнение совковых тренеров спортсмен должен жить в ночлежке на базе и не общаться ни с кем. Почему-то активность в соц сетях не мешает ни норвежкам ни Диггинс
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Показывали народу Дом-2 своеобразно воспитывая, теперь пожинаем плоды, как говорили всё разрешено, что не запрещено по закону
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Опять двадцать пять...
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Ответ imironot
Интересно, о ком это она.. Прям теряюсь в догадках.
О Непряевой? 🤔
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