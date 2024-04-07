Вероника Степанова: «Год назад Вяльбе говорила, что не хочет меня обсуждать ни как человека, ни как спортсменку. Я все‑таки заставила ее говорить обо мне»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Кубок России Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова подвела итоги сезона и рассказала о выполненной цели.

«Одну цель я выполнила. Помнится, год назад Елена Валерьевна (Вяльбе) говорила, что не хочет меня обсуждать ни как человека, ни как спортсменку. Я все‑таки заставила ее говорить обо мне как о спортсменке.

Я поставлю себе за этот сезон отличную «пятерку». Мне удалось завоевать медали на чемпионате России, Спартакиаде и выиграть общий зачет Кубка России, а также посоревноваться с великой Алиной Пеклецовой на горе», – сказала олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».

4 комментария
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Язык без костей! Но может себе позволить! Лыжница великолепная!
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Поскромнее нужно быть, впереди еще много сезонов.
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