Вероника Степанова: «Год назад Вяльбе говорила, что не хочет меня обсуждать ни как человека, ни как спортсменку. Я все‑таки заставила ее говорить обо мне»

Вероника Степанова подвела итоги сезона и рассказала о выполненной цели.

«Одну цель я выполнила. Помнится, год назад Елена Валерьевна (Вяльбе) говорила, что не хочет меня обсуждать ни как человека, ни как спортсменку. Я все‑таки заставила ее говорить обо мне как о спортсменке.

Я поставлю себе за этот сезон отличную «пятерку». Мне удалось завоевать медали на чемпионате России, Спартакиаде и выиграть общий зачет Кубка России, а также посоревноваться с великой Алиной Пеклецовой на горе», – сказала олимпийская чемпионка в эфире «Матч ТВ».