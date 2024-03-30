Эмиль Иверсен: «Если выиграю золото на ЧМ-2025, то завершу карьеру спустя секунду»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен назвал условие для завершения карьеры.

На прошлой неделе четырехкратный чемпион мира Иверсен стал 31-м в классической «разделке» на чемпионате Норвегии.

– У меня осталось довольно мало времени в моей замечательной лыжной карьере. Хочу выложиться на максимум в оставшихся сезонах.

Я очень мотивирован, так что посмотрим, удастся ли побороться за медали в Граносене (арене в Тронхейме, где пройдет чемпионат мира-2025 – Sports). Но на данный момент я отстаю от лучших в мире на две минуты – думаю, я могу немного сократить этот отрыв.

– Уже есть дальнейшие планы после Граносена?

– Думаю, придется купить трактор и пахать землю в Тронхейме. Этого хотелось бы больше всего, я люблю работать. Я много трудился на ферме, и мне нравится это дело.

– Вы еще не решили завершить карьеру?

– Не решил. Я сделаю это спустя секунду, если выиграю золото в Тронхейме. Если возьму другую медаль – останусь еще на год. Если будет совсем плохо, думаю, закончу. Посмотрим. Вам остается только ждать, – сказал 32-летний Иверсен.