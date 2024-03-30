Эмиль Иверсен: «Если выиграю золото на ЧМ-2025, то завершу карьеру спустя секунду»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии Эмиль Иверсен Лыжи

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен назвал условие для завершения карьеры.

На прошлой неделе четырехкратный чемпион мира Иверсен стал 31-м в классической «разделке» на чемпионате Норвегии.

– У меня осталось довольно мало времени в моей замечательной лыжной карьере. Хочу выложиться на максимум в оставшихся сезонах.

Я очень мотивирован, так что посмотрим, удастся ли побороться за медали в Граносене (арене в Тронхейме, где пройдет чемпионат мира-2025 – Sports). Но на данный момент я отстаю от лучших в мире на две минуты – думаю, я могу немного сократить этот отрыв.

– Уже есть дальнейшие планы после Граносена?

– Думаю, придется купить трактор и пахать землю в Тронхейме. Этого хотелось бы больше всего, я люблю работать. Я много трудился на ферме, и мне нравится это дело.

– Вы еще не решили завершить карьеру?

– Не решил. Я сделаю это спустя секунду, если выиграю золото в Тронхейме. Если возьму другую медаль – останусь еще на год. Если будет совсем плохо, думаю, закончу. Посмотрим. Вам остается только ждать, – сказал 32-летний Иверсен.

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5 комментариев
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Скорее всего, не отберется и закончит. По факту мог после марафона в Оберсдорфе завершать. Тогда казалось, что ещё всё впереди, а это оказался пик и скорее большой удачей.
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Слово "Если" (а вдруг) - ключевое. Уже, я думаю, не прокатит!!!
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Ответ Мультик
Второй сереженька. Только и отличие, что женился на миллиардерше-красавице, а сереженька - на соболюше. А в остальном - ну просто близнецы-братцы. И по разуму в том числе :) Если вам моего слова недостаточно. Если вам нужны факты, то вот вам факты: 1) Эмилю 32, а Сереже 31. Эмиль 185см/80кг, а Сережа 185см/80кг. 2) Оба универсалы. Выигрывали этапы кубка мира в спринте и 15 км. 3) Оба чемпионы со звездочками. В том смысле что если бы не падения у соперников, то не быть им чемпионами. 4) У Эмиля был лучший друг. И у Сережи тоже. Был лучший друг. Оба воткнули ножички в спину. Вот таким вот образом. Рекомендую сереже прицениться к тракторам, чтобы землю копать. Заказов будет уйма.
С кем дружили?
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