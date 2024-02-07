Станислав Поздняков: «Чтобы провести Олимпийские игры в РФ, нас должно очень серьезно попросить международное сообщество»
Поздняков заявил, что Россия открыта к диалогу по вопросу проведения Олимпиады.
«Для того, чтобы провести Олимпийские игры, нас должно очень серьезно попросить международное сообщество.
Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу.
Россия – щедрая душа», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
7 февраля исполняется 10 лет со дня открытия Олимпийских игр-2014 в Сочи.
«Зимняя сказка, которая прошла 10 лет назад, оставила в сердцах всего мира неизгладимое впечатление.
На сегодняшний день, несмотря на сложности взаимоотношений с международными спортивными организациями, они открыто признают, что те Олимпийские игры были самыми успешными в истории.
Мы сделали это вместе: спортсмены, руководители спорта и страны, жители. Это общая победа и общий праздник», – приводит слова Позднякова «Р-Спорт».
«Когда кольцо не раскрылось, чуть сознание не потерял». Церемония открытия Сочи-2014 – глазами режиссера
Ещё остается летние ОИ в Мурманске провести)
уже не смешно...
Точно. Лучший олимпийский хоккейный турнир в 21 веке.