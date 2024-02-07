Станислав Поздняков: «Чтобы провести Олимпийские игры в РФ, нас должно очень серьезно попросить международное сообщество»

Поздняков заявил, что Россия открыта к диалогу по вопросу проведения Олимпиады.

«Для того, чтобы провести Олимпийские игры, нас должно очень серьезно попросить международное сообщество.

Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу.

Россия – щедрая душа», – сказал глава Олимпийского комитета России ( ) .

7 февраля исполняется 10 лет со дня открытия Олимпийских игр-2014 в Сочи.

«Зимняя сказка, которая прошла 10 лет назад, оставила в сердцах всего мира неизгладимое впечатление.

На сегодняшний день, несмотря на сложности взаимоотношений с международными спортивными организациями, они открыто признают, что те Олимпийские игры были самыми успешными в истории.

Мы сделали это вместе: спортсмены, руководители спорта и страны, жители. Это общая победа и общий праздник», – приводит слова Позднякова «Р-Спорт».

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