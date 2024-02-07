Станислав Поздняков: «Чтобы провести Олимпийские игры в РФ, нас должно очень серьезно попросить международное сообщество»

Теги Сочи-2014 Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Политика Р-Спорт Лыжи

Поздняков заявил, что Россия открыта к диалогу по вопросу проведения Олимпиады.

«Для того, чтобы провести Олимпийские игры, нас должно очень серьезно попросить международное сообщество.

Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу.

Россия – щедрая душа», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

7 февраля исполняется 10 лет со дня открытия Олимпийских игр-2014 в Сочи. 

«Зимняя сказка, которая прошла 10 лет назад, оставила в сердцах всего мира неизгладимое впечатление.

На сегодняшний день, несмотря на сложности взаимоотношений с международными спортивными организациями, они открыто признают, что те Олимпийские игры были самыми успешными в истории.

Мы сделали это вместе: спортсмены, руководители спорта и страны, жители. Это общая победа и общий праздник», – приводит слова Позднякова «Р-Спорт». 

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32 комментария
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Мне вот даже интересно стало: такие вот заявления от наших в стиле "вы приползете к нам на коленях, на зарубежных спортивных сайтах сразу в разделе "Юмор" публикуют?
+45
-2
+43
Приведите сначала свою страну в порядок, ветхое жильё расселите, ЖКХ обновите, дороги везде отремонтируйте.. больницы, школы..
+37
-2
+35
Я так понимаю, что у российских чинуш и функционеров сегодня день премий, что они, как грибы после дождя, лезут с очередным вылизыванием
+33
-2
+31
Ответ Oleandra
Приведите сначала свою страну в порядок, ветхое жильё расселите, ЖКХ обновите, дороги везде отремонтируйте.. больницы, школы..
Сколько можно думать об этих мелочах?! Главное ведь эффект от показухи. Да и с дорогами всё в порядке, больницы и школы хорошие - в тех странах где их дети живут и учатся.
+19
-2
+17
Ща мы их догоним и расскажем как им без нас плохо
+17
-1
+16
Ха-ха-ха! За счёт российских граждан хотят залить деньгами проклятый Запад, чтобы он только к ним пришёл!
+16
-3
+13
Угу... Уже ползут в Россию на коленях с мольбами провести Олимпиаду...
+13
-1
+12
Популизм, мало того что дешёвый, так ещё и показывающий низкий уровень развития говорящей головы.
+13
-2
+11
А пока вы сами просите, чтобы вас вернули, и то вам не слушают
+7
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+6
Возможно это скоро станет неплохой темой для западных Камеди клаб)))
+7
-2
+5
А когда в последний раз проходили значимые соревнования в Сочи? Ну настроили обьектов,а дальше?
Ещё остается летние ОИ в Мурманске провести)
+4
0
+4
Ответ Montenegro Serbian
Мне вот даже интересно стало: такие вот заявления от наших в стиле "вы приползете к нам на коленях, на зарубежных спортивных сайтах сразу в разделе "Юмор" публикуют?
В разделе "Записки из сумасшедшего дома"
+4
0
+4
уберите стендаперов с руководящих постов...
уже не смешно...
+4
0
+4
Скорее игры в Саудовской Аравии пройдут,чем его попросят
+4
0
+4
Olympic doping games
+3
0
+3
Ну не надо превращать спортс в журнал Крокодил. Смешно же читать.)
+2
0
+2
Распильщикам, смотрю, понравилось) а самые якобы успешные игры оказались позорищем
+2
0
+2
Убирают из графика международные соревнования, стоявшие там годами, не смотря на то, что нужно искать новые места проведения. А Поздняков всё ждёт, что не только позовут, но и будут упрашивать.
+1
0
+1
Отрицательное мышление
+1
0
+1
В какой реальности они вообще живут?!
+1
0
+1
Ответ Montenegro Serbian
Мне вот даже интересно стало: такие вот заявления от наших в стиле "вы приползете к нам на коленях, на зарубежных спортивных сайтах сразу в разделе "Юмор" публикуют?
нет, тут не до смеха. формируют делегацию.
+2
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Зимняя сказка, которая прошла 10 лет назад, оставила в сердцах всего мира неизгладимое впечатление.

Точно. Лучший олимпийский хоккейный турнир в 21 веке.
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запрет Джо Байдену посещать рюмочную "Мутный глаз" в Геленджике., до сих пор пугает весь цивилизованный мир😜😜😜
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Он бухой?
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Складывается впечатление, что от этих абсолютно глупых заявлений формируется их премия, такая подработка, а может это и есть их основная сфера деятельности.
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В каком выдуманном мире живут наши чиновники!
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Не нужны эти ОИ никому. Авганистан и Украина тому доказательства. Слишком дорогая цена у ОИ.
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""Если вы сумеете вымолить прощение..." https://www.imageup.ru/img84/4725536/auntie.jpg
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Ответ ZHEKA ST
Сколько можно думать об этих мелочах?! Главное ведь эффект от показухи. Да и с дорогами всё в порядке, больницы и школы хорошие - в тех странах где их дети живут и учатся.
и где они сами рассчитывают жить.. если пустят..
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Ответ Марьяж
вертится на языке вопрос - ткните пальцем в страну, с которой брать пример
делайте больше для своего народа и у вас появится страна, с которой пример можно будет брать.
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