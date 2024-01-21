Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крафт победил, Веллингер – 2-й, Ланишек – 3-й

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Австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт победил на Кубке мира в Закопане.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Закопане, Польша

Мужчины

HS140

1. Штефан Крафт (Австрия) – 332,3 балла (137,0 м + 134,0 м)

2. Андреас Веллингер (Германия) – 327,8 (135,5 м + 137,0 м)

3. Анже Ланишек (Словения) – 327,3 (137,5 м + 133,5 м)

4. Михаэль Хайбек (Австрия) – 325,6 (136,0 м + 136,0 м)

5. Рею Кобаяси (Япония) – 324,7 (136,5 м + 136,5 м)

6. Ян Херль (Австрия) – 323,5 (140,0 м + 133,0 м)

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2 комментария
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Крафт побил рекорд Янне Ахонена по количеству подиумов на этапах кубка мира. У финна 108, у австрийца теперь 109.
+3
0
+3
Наконец то австрийцы начинают возвращать себе корону в трамплине, как это было 10 лет назад во времена царствования Моргенштерна, раннего Шлири, Кофлера и других
+1
-1
0
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