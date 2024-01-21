Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крафт победил, Веллингер – 2-й, Ланишек – 3-й
Австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт победил на Кубке мира в Закопане.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Закопане, Польша
Мужчины
HS140
1. Штефан Крафт (Австрия) – 332,3 балла (137,0 м + 134,0 м)
2. Андреас Веллингер (Германия) – 327,8 (135,5 м + 137,0 м)
3. Анже Ланишек (Словения) – 327,3 (137,5 м + 133,5 м)
4. Михаэль Хайбек (Австрия) – 325,6 (136,0 м + 136,0 м)
5. Рею Кобаяси (Япония) – 324,7 (136,5 м + 136,5 м)
6. Ян Херль (Австрия) – 323,5 (140,0 м + 133,0 м)