Криста Пярмякоски: «Моя карьера в рамках «Тур де Ски» завершена»

Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски сборная Финляндии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Лыжи

Криста Пярмякоски объявила, что больше не выступит на «Тур де Ски».

Финская лыжница заняла седьмое место в общем зачете многодневки, которая завершилась 7 января.

«На топ-уровне это было мое последнее восхождение на Альпе-Чермис (заключительный этап многодневки – Sports.ru)

Завершу ли карьеру в конце сезона? Вы можете сделать любые выводы. Но карьера в рамках «Тура» окончена.

Седьмое место [в общем зачете] вполне устраивает, но мы, конечно, ждали большего. Сразу же возникли некоторые проблемы с лыжами. Не суперуспех, но и не катастрофа», – сказала пятикратный олимпийский призер Пярмякоски.

Ранее лыжница сообщала, что думала о завершении карьеры еще в прошлом году.

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5 комментариев
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Криста это отдельная страница в лыжной истории, я всегда за неё болела. Пока наши девочки подтягивались, она в одиночку противостояла норвежской дружине. Сестры Венг, Йохауг, даже с Марит Бьорген довелось побегать Кристе. Последние годы конечно норвежек потеснили и шведки, и американки, и немки пытаются, и одна австрийка. Не говоря уж о наших девочках. Но Криста это образец спортивного характера и порядочности, и очень приятная девушка в целом. Надеюсь не завершит карьеру, а лишь ТдС.
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Очень классная лыжница!!! И на горке она боролась всегда по-настоящему! Видно, возраст и настрой уже не позволяют этого. Надеюсь, еще увидим Кристу на крупнейших соревнованиях!
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Ответ Angry_bear
Криста это отдельная страница в лыжной истории, я всегда за неё болела. Пока наши девочки подтягивались, она в одиночку противостояла норвежской дружине. Сестры Венг, Йохауг, даже с Марит Бьорген довелось побегать Кристе. Последние годы конечно норвежек потеснили и шведки, и американки, и немки пытаются, и одна австрийка. Не говоря уж о наших девочках. Но Криста это образец спортивного характера и порядочности, и очень приятная девушка в целом. Надеюсь не завершит карьеру, а лишь ТдС.
В одиночку с норвежками боролась -не надо ля ля --Калла -вот кто бился с ними и намного удачне -финка даже не разу не смогла выиграть ЧМ -Калла это супер лыжница..
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