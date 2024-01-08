Криста Пярмякоски: «Моя карьера в рамках «Тур де Ски» завершена»

Криста Пярмякоски объявила, что больше не выступит на «Тур де Ски».

Финская лыжница заняла седьмое место в общем зачете многодневки, которая завершилась 7 января.

«На топ-уровне это было мое последнее восхождение на Альпе-Чермис (заключительный этап многодневки – Sports.ru)

Завершу ли карьеру в конце сезона? Вы можете сделать любые выводы. Но карьера в рамках «Тура» окончена.

Седьмое место [в общем зачете] вполне устраивает, но мы, конечно, ждали большего. Сразу же возникли некоторые проблемы с лыжами. Не суперуспех, но и не катастрофа», – сказала пятикратный олимпийский призер Пярмякоски.

Ранее лыжница сообщала, что думала о завершении карьеры еще в прошлом году.