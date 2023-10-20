Криста Пярмякоски: «Я хотела завершить карьеру в марте. Но решила не сдаваться после столь плохой зимы»

Финская лыжница Криста Пярмякоски планировала завершить карьеру в марте.

В прошлом сезоне 32-летняя спортсменка заняла 11-е место в общем зачете Кубка мира.

«Мне не нравится, что приходится так много думать о спринтах. Я хотела бы сконцентрироваться на дистанционных гонках и добиться успеха на «Тур де Ски».

Должна рассказать, что хотела завершить карьеру в марте. Планировала это перед стартом сезона, но решила не сдаваться после столь плохой зимы.

Предстоящей зимой я не хочу постоянно быть шестой. Хочу попадать на подиум», – сказала пятикратный олимпийский призер по лыжным гонкам Пярмякоски.