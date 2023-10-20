Криста Пярмякоски: «Я хотела завершить карьеру в марте. Но решила не сдаваться после столь плохой зимы»

Теги Тур де Ски сборная Финляндии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Лыжи

Финская лыжница Криста Пярмякоски планировала завершить карьеру в марте.

В прошлом сезоне 32-летняя спортсменка заняла 11-е место в общем зачете Кубка мира.

«Мне не нравится, что приходится так много думать о спринтах. Я хотела бы сконцентрироваться на дистанционных гонках и добиться успеха на «Тур де Ски».

Должна рассказать, что хотела завершить карьеру в марте. Планировала это перед стартом сезона, но решила не сдаваться после столь плохой зимы.

Предстоящей зимой я не хочу постоянно быть шестой. Хочу попадать на подиум», – сказала пятикратный олимпийский призер по лыжным гонкам Пярмякоски.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andreir888
Удачи, Криста! Поболеем за тебя!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий