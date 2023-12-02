Клэбо стал вторым в классической «разделке» на 10 км на Кубке Норвегии, победил Доннестад

Йоханнес Клэбо стал вторым в классической «разделке» на Кубке Норвегии по лыжам.

Лыжные гонки

Кубок Норвегии

Голо

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Хенрик Доннестад – 21.49,8

2. – 14,1

3. Микаэль Гуннюльфсен – 20,9

4. – 22,9

5-6. Амунд Корсат – 24,6

5-6. – 24,6