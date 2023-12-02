Клэбо стал вторым в классической «разделке» на 10 км на Кубке Норвегии, победил Доннестад

Теги результаты лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Эмиль Иверсен Маттис Стенсхаген Микаэль Гуннюльфсен Кубок Норвегии Амунд Корсат Хенрик Доннестад Лыжи

Йоханнес Клэбо стал вторым в классической «разделке» на Кубке Норвегии по лыжам.

Лыжные гонки

Кубок Норвегии

Голо

Мужчины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Хенрик Доннестад – 21.49,8

2. Йоханнес Клэбо – 14,1

3. Микаэль Гуннюльфсен – 20,9

4. Эмиль Иверсен – 22,9

5-6. Амунд Корсат – 24,6

5-6. Маттис Стенсхаген – 24,6

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10 комментариев
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вечно второй Внучек подтвердил свой класс 🤣
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Ответ Йенс Мустерманн
Доннестад в Руке боролся бы минимум за подиум, 100%.
Да за победу, чего там мелочиться то.
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Даже на внутренней водокачке не тянет внучок.)
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Тут - больной, тут - не больной.

А ведь классика в начале сезона - то единственное светлое дистанционное пятно, которое было у сабжа до того как фтор запретили.

Помните, какое у него погоняло было? Нет? Не помните? Да все и не упомнишь. "Мистер минута" - вот какое.

А почему?

Потому что с точностью швейцарского хронометра сливал минуту победителю на коньковой пятнашке.

А вот с классической пятнашкой дело обстояло куда лучше. Там он сливал меньше. Не минуту, а от 20 до 40 секунд. А в начале сезона даже иногда выигрывал.
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вообще гонка интересная с плотными результатами,Клэбу не выделялся на фоне других,конкуренция сильна-Шанава может и на КМ выше был бы!А Доннестад почему-то подозрительно смотрится !
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Ответ Rygeek
Даже на внутренней водокачке не тянет внучок.)
Один у себя выигрывает гонку за гонкой,пока другой выиграть ничего не может
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Ответ Andry 72
Один у себя выигрывает гонку за гонкой,пока другой выиграть ничего не может
Да не, вчера спринт-таки одолел. А сегодня к писуну скатился.)
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Ответ Йенс Мустерманн
Доннестад в Руке боролся бы минимум за подиум, 100%.
Выбор для Руки и тренеров был между Йенсеном ( 3ий в Бейто в коньке) или Доннестадом (6ой в Бейто в Классике и в Коньке). Выбрали Йенсена из за конька а он там взял и победил. Охотно верю что Доннестад и с Ниенге бы поборолся как в принципе и стоило ожидать от любого из топ 10 в Бейто.
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