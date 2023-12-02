Клэбо стал вторым в классической «разделке» на 10 км на Кубке Норвегии, победил Доннестад
Йоханнес Клэбо стал вторым в классической «разделке» на Кубке Норвегии по лыжам.
Лыжные гонки
Кубок Норвегии
Голо
Мужчины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Хенрик Доннестад – 21.49,8
2. Йоханнес Клэбо – 14,1
3. Микаэль Гуннюльфсен – 20,9
4. Эмиль Иверсен – 22,9
5-6. Амунд Корсат – 24,6
5-6. Маттис Стенсхаген – 24,6
А ведь классика в начале сезона - то единственное светлое дистанционное пятно, которое было у сабжа до того как фтор запретили.
Помните, какое у него погоняло было? Нет? Не помните? Да все и не упомнишь. "Мистер минута" - вот какое.
А почему?
Потому что с точностью швейцарского хронометра сливал минуту победителю на коньковой пятнашке.
А вот с классической пятнашкой дело обстояло куда лучше. Там он сливал меньше. Не минуту, а от 20 до 40 секунд. А в начале сезона даже иногда выигрывал.