Дарья Непряева: «Я бы не согласилась выступать без флага и гимна. Поддерживаю Елену Вяльбе в этом вопросе»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Наталья Терентьева (Непряева) Дарья Непряева Лыжи

Лыжница Дарья Непряева заявила, что не согласна выступать в нейтральном статусе.

Наталья (Терентьева, старшая сестра Непряевой – Sports.ru) сказала, что успела завоевать медали, и, наверное, обиднее тем, кто еще не успел. Вы согласны с ней?
 
– Мне кажется, у меня была бы обида сильная, если бы я вышла на взрослый уровень, когда я реально бы боролась за медали и была бы конкурентоспособна среди самых сильных атлетов.

Я считаю, что мне нужно еще тренироваться и тренироваться. Конечно, хочется попробовать силы на международной арене, кому не хочется... Но я смотрю реально на вещи, стремлюсь к этому уровню и, думаю, что все будет хорошо.

– Насколько я понимаю, когда вы приехали на свои первые взрослые международные соревнования и в этот же день сборную России отстранили.

– Мне очень хотелось пробежать. Сама поездка туда для меня уже была праздником, я была маленькая, не то что по возрасту, а по ожиданиям, мне очень хотелось попробовать себя.

Тогда на меня столько всего навалилось, например, я выиграла две медали на юниорском чемпионате мира, была на эмоциях. А когда отстранили, было просто непонимание, что происходит. Мы просто приехали и уехали, все было странно и скомкано. Вот кто тогда сильно расстроился, так это Наташа, потому что она тогда боролась за Кубок мира.

– Пока отстранение от международных стартов для лыжников действует, но вот в других федерациях начали аккуратно допускать атлетов, правда, с большим количеством условий. Вы бы согласились выступать без флага и гимна?

– Нет, я бы не согласилась. Мы с Савелием Коростелевым были последние, кто слушал на юниорском чемпионате мира гимн России. Когда я стояла на пьедестале на первом месте и поднимался флаг страны, звучал гимн, это была такая гордость, я чуть не расплакалась от эмоций. С детства меня так воспитывал папа, он привил любовь к Родине.

Я в этом вопросе поддерживаю своего руководителя Елену Валерьевну Вяльбе, потому что она очень мудрая женщина и у нее стоит только учиться и учиться. И я поддерживаю свою сестру, потому что мы одна семья, у нас одно воспитание, я полностью солидарна с ней.

– Вы верите, что мы сможем поехать на зимние Олимпийские игры?

– Да, конечно. У меня очень большие амбиции, уже хочется испытать это все. В целом тренируешься ради Олимпийских игр, – сказала Непряева. 

2 комментария

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Hardy
ну и не будешь нигде выступать, тоже мне трагедия
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Andreir888
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