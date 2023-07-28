Непряева о мотивации: «Я тренируюсь с верой, что мы вернемся на международные соревнований. И в России девочки не дают мне расслабляться»

Наталья Непряева рассказала о мотивации в отсутствии международных соревнований.

«Вопрос с допуском на международные соревнования в нейтральном статусе сложный, и он во многом не от меня зависит.

Насчет мотивации: я все-таки тренируюсь с верой в то, что мы вернемся туда, в первую очередь, и, конечно же, как я уже говорила, в России девочки не дают мне расслабляться, навязывают хорошую конкуренцию, борьбу.

Самолюбие тоже очень сильно дает мотивацию», – сказала .