Непряева о мотивации: «Я тренируюсь с верой, что мы вернемся на международные соревнований. И в России девочки не дают мне расслабляться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Наталья Непряева ТАСС Лыжи

Наталья Непряева рассказала о мотивации в отсутствии международных соревнований.

«Вопрос с допуском на международные соревнования в нейтральном статусе сложный, и он во многом не от меня зависит.

Насчет мотивации: я все-таки тренируюсь с верой в то, что мы вернемся туда, в первую очередь, и, конечно же, как я уже говорила, в России девочки не дают мне расслабляться, навязывают хорошую конкуренцию, борьбу.

Самолюбие тоже очень сильно дает мотивацию», – сказала Непряева.

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2 комментария

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Vlad Zakirov
"тренируюсь с верой.". надежда уже умерла 🤣
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Angry_bear
Однозначно вернемся, Наташа, не расслабляться и продолжать трудиться так, будто скоро ЧМ. В любой момент всё в мире может измениться и допуск на внешние турниры может случиться в любой момент. Главное - быть в форме, в этот момент.
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