Анастасия Прокофьева: «У меня впервые совместный пьедестал. Когда приехала, подняла глаза на табло, а там цифра 1, думала, что ошибка»

Лыжница Анастасия Прокофьева посчитала ошибкой новость о своей победе в гонке Кубка России

Сегодня в финале Кубка России в Кировске Прокофьева взяла золото в «разделке» классическим стилем, поделив первое место с Натальей Непряевой. Обе спортсменки финишировали с одинаковым временем.

– У меня впервые такое, чтобы совместный пьедестал. Раньше с кем‑то, например, 10-е место делила. Но чтобы призовое, тем более первое… Впервые за сезон такое, когда приехала, подняла глаза на табло, а там цифра 1. Думала, что ошибка: меня же второй вели, ну не могу я быть где‑то близко к Наташе. Но безумно рада, конечно.

– То, что вели по второй, это помогало?

– Мне так не хватало кого‑то впереди. Там были спортсменки, но далековато. А мне нужно было поработать здесь. Старалась максимально отработать, отдать себя, чтобы на финише не было каких‑то претензий к себе.

– Вы же чуть на 7 секунд отставали. Это вы нагнали или Наташа дала возможность побороться?

– Я на одновременных ходах, хорошо получалось. Плюс ко всему последние километр‑полтора была равнина, где я могла включить свой дабл. И отработала хорошо подъем последний. И финишная прямая пользу дала.

Мне нравится рельеф здесь, на тяжелом подъеме можем работать, вырабатывать выносливость. Сегодня такая погода, что лыжи подсасывает и приходится много терпеть, на характере. У меня сегодня замечательно работали лыжи, у нас самый лучший сервис!

– Знаете, что после сегодняшней гонки сравнялись с Екатериной Смирновой в дистанционном зачете Кубка России?

– Нет, узнала от вас. Буду безумно рада выиграть дистанционный зачет и хочу удержаться в топ‑6 в общей классификации. Хотя будет сложно, спринт – не сильная моя сторона, завтра постараюсь показать максимум. Даже если не получится стать лучшей дистанционщицей, оказаться в тройке для меня все равно почетно, – сказала Прокофьева.