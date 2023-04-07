Вероника Степанова: «Хейтеры – как фоновый шум. Иногда даже приятно, когда что‑то говорят за спиной. Это хорошо, продолжайте!»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова рассказала об отношении к хейтерам

«Критика в соцсетях? Комментарии я не читаю, мне присылают короткую выжимку. Все равно нужно понимать, в каком направлении я движусь.

Хейтеры – они как фоновый шум. Иногда даже приятно, когда что‑то говорят за спиной. Это хорошо, продолжайте! Значит, меня все еще помнят, где‑то любят.

Главное, чтобы фамилию не перепутали», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

Сегодня спортсменка бежит классическую «разделку» на 10 км в финале Кубка России в Кировске.

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15 комментариев

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Hardy
смелая правдорубка с закрытыми комментариями в инсте))
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Артём Горбенко
что эта новость делает на нашем спортивном сайте?
разве Степанова ещё спортсменка? бггг
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C_l
Ответ Антон Чугунов
Интересно, а какое у нее образование..
Вряд ли даже 11 классов есть, а про высшее и говорить нечего
+4
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Геннадий Томилин
Ответ Aleksey Yashin
"Комментарии я не читаю, мне присылают короткую выжимку" Прям как Владимиру Владимировичу
Какая цаца
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Dinamik1
Конструктивная критика ни кому не мешает.Только наши звездульки любят что бы их только нахваливали и молились на них.
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Alexandr Tarakanoff
Как там тебя любят и что говорят за спиной, когда любят, всем пофиг. Всем интересно что ты будешь говорить, когда этот ужас закончится, как будешь переобуваться, будешь ли извиняться и что ты будешь делать без образования, специальности, профессии в мире, где у тебя не будет доступа к спорту, а так же к гос кормушке. Хотя вряд ли кому будет до тебя дело...
+7
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+7
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Natalia_777
Ответ Aleksey Yashin
"Комментарии я не читаю, мне присылают короткую выжимку" Прям как Владимиру Владимировичу
"— Всё хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка" ...
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Артем Морозов
обделалась вновь блохерша- ну кого теперь вызовищь в Дубай-чухонка
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Антон Чугунов
Интересно, а какое у нее образование..
+4
-2
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fedorbazaykin
Она как лыжный Юрий Лоза, стоило одну гонку провести на хорошем уровне теперь считает себя пупом Земли
+14
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selso99
Прямо по ходу гонки интервью дала? Тогда красотка, всего-то 40 секунд проиграла.
+2
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Анатолий Magicbrain
Вероника, ты перепутала шум от хейтеров с шуршанием купюр, которые тебе за работу говорящей пропогандистской головой передают. Последний тебе и правда приятен, а от первого ты прячешься, закрывая комменты в соц. сетях
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Aleksey Yashin
"Комментарии я не читаю, мне присылают короткую выжимку"

Прям как Владимиру Владимировичу
+24
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melmi
Скажи уж честно, что за тебя пишут и комментируют в соц сетях
Тебе не хватит ума вести их
Ты обычная афиша пропаганды
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fewral
А чего тогда комментарии закрываешь?
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-3
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