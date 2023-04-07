Лыжница Вероника Степанова рассказала об отношении к хейтерам

«Критика в соцсетях? Комментарии я не читаю, мне присылают короткую выжимку. Все равно нужно понимать, в каком направлении я движусь.

Хейтеры – они как фоновый шум. Иногда даже приятно, когда что‑то говорят за спиной. Это хорошо, продолжайте! Значит, меня все еще помнят, где‑то любят.

Главное, чтобы фамилию не перепутали», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

Сегодня спортсменка бежит классическую «разделку» на 10 км в финале Кубка России в Кировске.