Вероника Степанова: «Хейтеры – как фоновый шум. Иногда даже приятно, когда что‑то говорят за спиной. Это хорошо, продолжайте!»
Лыжница Вероника Степанова рассказала об отношении к хейтерам
«Критика в соцсетях? Комментарии я не читаю, мне присылают короткую выжимку. Все равно нужно понимать, в каком направлении я движусь.
Хейтеры – они как фоновый шум. Иногда даже приятно, когда что‑то говорят за спиной. Это хорошо, продолжайте! Значит, меня все еще помнят, где‑то любят.
Главное, чтобы фамилию не перепутали», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.
Сегодня спортсменка бежит классическую «разделку» на 10 км в финале Кубка России в Кировске.
разве Степанова ещё спортсменка? бггг
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка" ...
Прям как Владимиру Владимировичу
Тебе не хватит ума вести их
Ты обычная афиша пропаганды