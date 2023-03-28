Елена Вяльбе: «Смотрю на Францию – бедный Париж! Там все время кто-то ходит и митингует. Бьют, жгут, но не добились ничего!»
Елена Вяльбе высказалась о митингах в Европе.
«Смотрю на Францию, например. Мне кажется, бедный Париж! Он еще есть, тот город, который я первый раз увидела 35 лет назад? Думаю, нет. Там все время кто-то ходит и митингует. Бьют, жгут, но не добились ничего!
От этого уже тоже есть некая усталость. Люди перестают подобное делать, понимают, что все просто трата времени, энергии, еще и не особо безопасно. Их там так мутузят! Дубасят!
Еще посмотрела, что было в Нидерландах. Когда собак на людей спускали! Пес схватил за кисть человека, а его не отгоняют. Наоборот, продолжают митингующего бить дубинкой.
Честно сказать, уже теряюсь в этом мире. Все поставили на голову и пытаются как-то ногами рулить. Мне кажется, что людям надо немножко успокоиться и почитать своих классиков, поучить историю и побыть в спокойном состоянии», – сказала Вяльбе.
Трудно представить Бонапарта французом,
Современная Франция – прогрессу обуза.
Убийства и драки, рассадник террора,
В сердце Парижа – чёрная свора!
Торгуют крикливо, грабят – им можно!
Дух белой расы взирает тревожно.
А местные, лишь улыбаются горю,
Не все уплывут от приезжих по морю!?
От пришлых захватчиков Франция пала,
Топчет реальность цветы идеала.
Даже духи стали пахнуть иначе,
Словно жвачки, что дали на сдачу.
Уничтожение светского шарма,
На Елисейский – восточная шварма!
Если мужчины становятся бабами
Их города заселяют арабами.
Бедный Париж, потрёпанный, грязный,
Особенно если какой – нибудь праздник.
Наполеон! Империя! Слава!
Архитектура – расцвета оправа!
- Для лекций история, а нынче базары
Взяли в тиски для прогулок бульвары.
Страной управляют продажные клерки,
Германия Францией стала при Меркель…(С)
надо было просто активнее прыгать, когда еще можно было это делать
А вот, что он писал от сердца:
О, русский глупый наш народ,
Скажи, зачем ты в самом деле
Так долго носишь гнет господ?
Зачем в военную годину,
Уже держа в руках дубину,
Еe ты рано отпустил?
Иль ты забыл, иль ты простил,
Что не француз и не татарин,
Нe швед, не немец, не поляк,
А только он твой главный враг —
Рабовладелец, русский барин?
Иль на авось по старине
Ты понадеялся вполне?
В основу этой реформы ляжет повышение минимальной зарплаты в стране с 2019 года на 100 евро в месяц. Макрон также заверил, что «сверхурочные часы не будут облагаться налогом». Отметим, сегодня рабочая неделя во Франции длится 35 часов, а в 2018 году минимальная зарплата в стране составила 1498 евро до уплаты налогов. После обязательных налоговых и социальных отчислений в распоряжении местного работника остается минимум 1160 евро в месяц. Заявление Макрона тут же породило вопросы у рядовых французов, будут ли облагаться налогом эти 100 евро или нет.
Однако президент продолжил раздавать «рождественские» подарки. Все работающие французы получат в конце года необлагаемую налогом премию, а для тех, кто получает меньше 2 тыс. евро в месяц, отменят повышение пенсионного налога, введенное в этом году. Макрон также сообщил, что в ближайшее время собирается встретиться с мэрами городов, чтобы подготовить фундамент для общественного договора. «Мы не будем дальше вести наши дела так, как будто ничего не произошло, — подчеркнул он и добавил — Наша страна сейчас переживает исторический период. Мое служение — для вас. Наше единственное сражение — за Францию».
Однако неизвестно что лучше, если Россия будет бунтовать, это будет полный крах.
"Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный
(А.С.Пушкин)