Елена Вяльбе: «Смотрю на Францию – бедный Париж! Там все время кто-то ходит и митингует. Бьют, жгут, но не добились ничего!»

высказалась о митингах в Европе.

«Смотрю на Францию, например. Мне кажется, бедный Париж! Он еще есть, тот город, который я первый раз увидела 35 лет назад? Думаю, нет. Там все время кто-то ходит и митингует. Бьют, жгут, но не добились ничего!

От этого уже тоже есть некая усталость. Люди перестают подобное делать, понимают, что все просто трата времени, энергии, еще и не особо безопасно. Их там так мутузят! Дубасят!

Еще посмотрела, что было в Нидерландах. Когда собак на людей спускали! Пес схватил за кисть человека, а его не отгоняют. Наоборот, продолжают митингующего бить дубинкой.

Честно сказать, уже теряюсь в этом мире. Все поставили на голову и пытаются как-то ногами рулить. Мне кажется, что людям надо немножко успокоиться и почитать своих классиков, поучить историю и побыть в спокойном состоянии», – сказала Вяльбе.