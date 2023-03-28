Елена Вяльбе: «Смотрю на Францию – бедный Париж! Там все время кто-то ходит и митингует. Бьют, жгут, но не добились ничего!»

Теги ФЛГР Елена Вяльбе Политика Р-Спорт Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о митингах в Европе. 

«Смотрю на Францию, например. Мне кажется, бедный Париж! Он еще есть, тот город, который я первый раз увидела 35 лет назад? Думаю, нет. Там все время кто-то ходит и митингует. Бьют, жгут, но не добились ничего!

От этого уже тоже есть некая усталость. Люди перестают подобное делать, понимают, что все просто трата времени, энергии, еще и не особо безопасно. Их там так мутузят! Дубасят!

Еще посмотрела, что было в Нидерландах. Когда собак на людей спускали! Пес схватил за кисть человека, а его не отгоняют. Наоборот, продолжают митингующего бить дубинкой.

Честно сказать, уже теряюсь в этом мире. Все поставили на голову и пытаются как-то ногами рулить. Мне кажется, что людям надо немножко успокоиться и почитать своих классиков, поучить историю и побыть в спокойном состоянии», – сказала Вяльбе. 

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42 комментария

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Tony Lee
Тётя, вас надо привязать к кровати и дать пару кубиков галоперидола внутривенно.
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Misson
Какая сердобольная Вяльбе. А о погибших 200 тысячах людей в Украине за один год, из которых примерно половина россияне она не хочет ничего сказать?
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Михаил Пригода
Ответ velosipedin
так было не всегда надо было просто активнее прыгать, когда еще можно было это делать
Когда еще можно было активно прыгать, мне было 14-15 лет, после этого всё, последний митинг который я помню в своём городе, это было перед выборами 2018 года, тогда мне было 20 лет
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Александр Скворцов
Бедный Париж, потрёпанный, грязный...

Трудно представить Бонапарта французом,
Современная Франция – прогрессу обуза.
Убийства и драки, рассадник террора,
В сердце Парижа – чёрная свора!
Торгуют крикливо, грабят – им можно!
Дух белой расы взирает тревожно.
А местные, лишь улыбаются горю,
Не все уплывут от приезжих по морю!?
От пришлых захватчиков Франция пала,
Топчет реальность цветы идеала.
Даже духи стали пахнуть иначе,
Словно жвачки, что дали на сдачу.
Уничтожение светского шарма,
На Елисейский – восточная шварма!
Если мужчины становятся бабами
Их города заселяют арабами.
Бедный Париж, потрёпанный, грязный,
Особенно если какой – нибудь праздник.
Наполеон! Империя! Слава!
Архитектура – расцвета оправа!
- Для лекций история, а нынче базары
Взяли в тиски для прогулок бульвары.
Страной управляют продажные клерки,
Германия Францией стала при Меркель…(С)
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HoratioH
Излюбленное занятие всех ватников — верещать: «А вы посмотрите, что в Америке творится! А Европа вообще загнивает! Про Украину и говорить не приходится!» И так далее… Ненавижу эти ресентименты. Какая разница, как за границей живут? Лишь бы у нас было нормально… Ну и да, и Америка, и Европа живее всех живых
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Russia_the_best
Ответ dimitrii36
не гони, среднестатистический россиянин хочет мира и работы, оные далеки от твоих страданий
Так за желание мира тоже статья
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dimitrii36
Ответ velosipedin
чьи семьи кормятся на замороженную уже 9 лет накопительную часть пенсии?
годовалое мышление в более чем вековом возрасте
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Ole Gunor
Ответ Павел Федин
Так уже устал от этой бесконечного потока маразма... Спортс, ну вы бы хоть иногда выкладывали адекватные мнения людей, имеющих хоть какое-то критическое мышление. Складывается ощущение, что живёшь среди одних зомби, с ватой в башке.
Причем у нее эта башка скоро в аву не влезет.
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velosipedin
Ответ Павел Федин
Так уже устал от этой бесконечного потока маразма... Спортс, ну вы бы хоть иногда выкладывали адекватные мнения людей, имеющих хоть какое-то критическое мышление. Складывается ощущение, что живёшь среди одних зомби, с ватой в башке.
негатив собирает больше кликов и комментариев
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Сергей Жарковский
О Франции беспокоится, а что для наших спортсменов сделала? Медали на ЧР развешивает?!
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velosipedin
Ответ Михаил Пригода
Попробуй в России попрыгать, потом 10 лет будешь прыгать в местах не столь отдалённых
так было не всегда
надо было просто активнее прыгать, когда еще можно было это делать
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BeastI666I
Ответ Ocelot
почему ничего? в 1798 году когда тоже ходили, митинговали и жгли в Париже свержения монархии вообще то добились :)
и в этот раз ОЧЕНЬ многого добились. ты получше изучи вопрос.
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Павел Федин
Так уже устал от этой бесконечного потока маразма... Спортс, ну вы бы хоть иногда выкладывали адекватные мнения людей, имеющих хоть какое-то критическое мышление. Складывается ощущение, что живёшь среди одних зомби, с ватой в башке.
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BeastI666I
Ответ Назар Игорь
Мы не бьëм, не жгëм, но результат тот же - не добились ничего. Однако неизвестно что лучше, если Россия будет бунтовать, это будет полный крах. "Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный (А.С.Пушкин)
это он нам льстил... какой еще бунт, потомственные рабы не способны на бунт.
А вот, что он писал от сердца:
О, русский глупый наш народ,
Скажи, зачем ты в самом деле
Так долго носишь гнет господ?

Зачем в военную годину,
Уже держа в руках дубину,
Еe ты рано отпустил?

Иль ты забыл, иль ты простил,
Что не француз и не татарин,
Нe швед, не немец, не поляк,

А только он твой главный враг —
Рабовладелец, русский барин?
Иль на авось по старине
Ты понадеялся вполне?
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Максим Фомин
всегда "приятно" читать как российские п*триоты думают и беспокоятся о "загнивающем" западе😂😂😂
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Михаил Пригода
Ответ velosipedin
ну россияне даже и прыгать не стали в аналогичной ситуации
Попробуй в России попрыгать, потом 10 лет будешь прыгать в местах не столь отдалённых
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Atsuktuvas
Ответ Ocelot
почему ничего? в 1798 году когда тоже ходили, митинговали и жгли в Париже свержения монархии вообще то добились :)
Это было свержение легитимно коронованого монарха наполеоновской хунтой, которая была русофобской, из-за чего и двинулась потом на Москву.
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BeastI666I
плюс сняли главный вопрос - повышение пенсионного возраста
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velosipedin
Ответ dimitrii36
потому что семьи кормят, а ты кого, черепашку
чьи семьи кормятся на замороженную уже 9 лет накопительную часть пенсии?
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BeastI666I
а врать нехорошо.

В основу этой реформы ляжет повышение минимальной зарплаты в стране с 2019 года на 100 евро в месяц. Макрон также заверил, что «сверхурочные часы не будут облагаться налогом». Отметим, сегодня рабочая неделя во Франции длится 35 часов, а в 2018 году минимальная зарплата в стране составила 1498 евро до уплаты налогов. После обязательных налоговых и социальных отчислений в распоряжении местного работника остается минимум 1160 евро в месяц. Заявление Макрона тут же породило вопросы у рядовых французов, будут ли облагаться налогом эти 100 евро или нет.

Однако президент продолжил раздавать «рождественские» подарки. Все работающие французы получат в конце года необлагаемую налогом премию, а для тех, кто получает меньше 2 тыс. евро в месяц, отменят повышение пенсионного налога, введенное в этом году. Макрон также сообщил, что в ближайшее время собирается встретиться с мэрами городов, чтобы подготовить фундамент для общественного договора. «Мы не будем дальше вести наши дела так, как будто ничего не произошло, — подчеркнул он и добавил — Наша страна сейчас переживает исторический период. Мое служение — для вас. Наше единственное сражение — за Францию».
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Санитар-волк
Опять прорвало гнойник. Они как раз добились нормальной жизни.
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Назар Игорь
Ответ Сергей Минкевич
Вообще-то получилось в 1789 году. Правда в первый и последний раз.
Тогда во Франции жили французы.
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dimitrii36
Ответ velosipedin
ну россияне даже и прыгать не стали в аналогичной ситуации
потому что семьи кормят, а ты кого, черепашку
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Назар Игорь
Мы не бьëм, не жгëм, но результат тот же - не добились ничего.
Однако неизвестно что лучше, если Россия будет бунтовать, это будет полный крах.
"Не приведи Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный
(А.С.Пушкин)
+2
-5
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velosipedin
Ответ dimitrii36
французы попрыгали, высказали так сказать свою позицию, а оным раз и пару лет к пенсиону, зато демократия
ну россияне даже и прыгать не стали в аналогичной ситуации
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