Экс-тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в зоне боевых действий на Украине

Экс-тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО на Украине.

Никите Васильеву было 36 лет.

«Выполняя свой долг в зоне специальной военной операции, при штурме Малиновки, героически погиб наш друг, командир десантно-штурмового подразделения Никита Васильев.

Васильев являлся заслуженным тренером Чувашской Республики, 7 лет работал старшим тренером сборной команды России по фристайлу, подготовил спортсменов – победителей и призеров крупных международных соревнований.

Никита был предан своему делу и спорту. Любил детей, любил трудиться и любил нашу Родину, во имя которой отдал свою жизнь... Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память», – говорится на сайте Федерации фристайла России.