Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гранеруд победил на полетном трамплине на этапе Raw Air, Крафт – 2-й, Чофениг – 3-й
Норвежский прыгун с трамплина Халвор Гранеруд победил на этапе многодневки Raw Air.
Прыжки с трамплина
Кубок мира (Raw Air)
3-й этап
Викерсунн, Норвегия
Мужчины
HS240
1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 424,9 балла (235,5 м + 222,0 м)
2. Штефан Крафт (Австрия) – 418,8 (239,5 м + 227,5 м)
3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 390,1 (216,5 м + 229,5 м)
4. Рею Кобаяси (Япония) – 378,0 (218,5 м + 212,0 м)
5. Анже Ланишек (Словения) – 376,4 (226,0 м + 210,0 м)
6. Михаэль Хайбек (Австрия) – 375,7 (228,0 м + 208,0 м)
7. Домен Превц (Словения) – 376,4 (232,0 м + 203,5 м)
8. Давид Кубацки (Польша) – 371,1 (218,5 м + 225,0 м)
Общий зачет (после 10 соревнований из 12)
1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 2195,2 балла
2. Штефан Крафт (Австрия) – 2166,7
3. Анже Ланишек (Словения) – 2088,9
4. Давид Кубацки (Польша) – 2075,3
5. Даниэль Чофениг (Австрия) – 2061,2
6. Рею Кобаяси (Япония) – 2056,0
7. Тими Зайц (Словения) – 2001,1
8. Камиль Стох (Польша) – 1977,3
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