Прыжки с трамплина. Кубок мира. Гранеруд победил на полетном трамплине на этапе Raw Air, Крафт – 2-й, Чофениг – 3-й

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Норвежский прыгун с трамплина Халвор Гранеруд победил на этапе многодневки Raw Air.

Прыжки с трамплина

Кубок мира (Raw Air)

3-й этап

Викерсунн, Норвегия

Мужчины

HS240

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 424,9 балла (235,5 м + 222,0 м)

2. Штефан Крафт (Австрия) – 418,8 (239,5 м + 227,5 м)

3. Даниэль Чофениг (Австрия) – 390,1 (216,5 м + 229,5 м)

4. Рею Кобаяси (Япония) – 378,0 (218,5 м + 212,0 м)

5. Анже Ланишек (Словения) – 376,4 (226,0 м + 210,0 м)

6. Михаэль Хайбек (Австрия) – 375,7 (228,0 м + 208,0 м)

7. Домен Превц (Словения) – 376,4 (232,0 м + 203,5 м)

8. Давид Кубацки (Польша) – 371,1 (218,5 м + 225,0 м)

Общий зачет (после 10 соревнований из 12)

1. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 2195,2 балла

2. Штефан Крафт (Австрия) – 2166,7

3. Анже Ланишек (Словения) – 2088,9

4. Давид Кубацки (Польша) – 2075,3

5. Даниэль Чофениг (Австрия) – 2061,2

6. Рею Кобаяси (Япония) – 2056,0

7. Тими Зайц (Словения) – 2001,1

8. Камиль Стох (Польша) – 1977,3

2 комментария

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Йенс Мустерманн
Ответ Iuasamotu
12-ая победа Гранеруда в сезоне
В двух сезонах одерживать по 10+ побед, показатель выдающийся.
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Iuasamotu
12-ая победа Гранеруда в сезоне
0
0
0
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