Горные лыжи. Кубок мира. Влхова победила в слаломе, Попович – 2-я, Шиффрин – 3-я
Словацкая горнолыжница Петра Влхова выиграла слалом на этапе Кубка мира в Андорре.
Горные лыжи
Кубок мира
Сольдеу, Андорра
Женщины
Слалом
1. Петра Влхова (Словакия) – 1.51,38
2. Леона Попович (Хорватия) – 0,43
3. Микаэла Шиффрин (США) – 0,86
4. Сара Хектор (Швеция) – 1,53
5. Венди Холденер (Швейцария) – 1,84
6. Джессика Хильцингер (Германия) – 2,41
7. Мартина Дубовска (Чехия) – 2,49
8. Мишель Гизин (Швейцария) – 2,60
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