Горные лыжи. Кубок мира. Влхова победила в слаломе, Попович – 2-я, Шиффрин – 3-я

Словацкая горнолыжница Петра Влхова выиграла слалом на этапе Кубка мира в Андорре.

Горные лыжи

Кубок мира

Сольдеу, Андорра

Женщины

Слалом

1. Петра Влхова (Словакия) – 1.51,38

2. Леона Попович (Хорватия) – 0,43

3. Микаэла Шиффрин (США) – 0,86

4. Сара Хектор (Швеция) – 1,53

5. Венди Холденер (Швейцария) – 1,84

6. Джессика Хильцингер (Германия) – 2,41

7. Мартина Дубовска (Чехия) – 2,49

8. Мишель Гизин (Швейцария) – 2,60